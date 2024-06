Metroid Prime 4 : l’attente de sept ans en vaut la peine au vu du nouveau trailer

Metroid Prime 4: Beyond est le nom officiel de Metroid Prime 4.

Tl;dr Metroid Prime 4: Beyond se dévoile avec une bande-annonce.

Metroid Prime 4: Beyond sortira en 2025 sur Nintendo Switch.

Le trailer de Metroid Prime 4: Beyond révèle des éléments de gameplay familiers et un nouveau méchant.

La franchise Metroid prépare son retour avec succès sur la prochaine console de Nintendo.

Le retour tant attendu de Metroid Prime 4

Sept ans après son annonce initiale, Metroid Prime 4: Beyond refait surface. La suite très attendue de Metroid Prime 3: Corruption de 2007 a connu un parcours de développement semé d’embûches, avec reboot total en 2019 lorsque le projet a été rendu à Retro Studios, le développeur original de la série Metroid Prime. Malgré ces difficultés, le jeu semble prometteur, comme en témoigne le premier aperçu de la prochaine mission de Samus dans le trailer de Metroid Prime 4: Beyond.

Retro Studios toujours aux commandes

La bande-annonce de Metroid Prime 4 offre un premier aperçu de l’épopée spatiale. Samus atterrit dans une installation de recherche de la Fédération Galactique, apparemment sous l’attaque de Pirates de l’Espace. Le trailer dévoile également un peu du gameplay en vue à la première personne, signature de la série Metroid Prime, avec des combats à verrouillage et le fidèle scanner de Samus pour fournir des détails sur les créatures et l’environnement.

Le retour en force de la série Metroid

La série Metroid semble connaître une résurgence, prête à connaître un succès encore plus grand sur la future console de Nintendo. Metroid Dread a été une modernisation incroyable de la série, servant de suite très attendue à Metroid Fusion de 2002. Dernièrement, Metroid Prime Remastered a ravivé les origines de la sous-série, offrant peut-être une idée des contrôles à deux sticks qui seront utilisés dans Beyond. Bien que non confirmé, la fenêtre de sortie de 2025 de Beyond pourrait potentiellement coïncider avec le lancement de la console successeur de la Nintendo Switch.