Un nouveau fichier de données personnelles en fuite sur le web, plusieurs milliards de personnes concernées

L'immense fichier de 2,7 milliards d'enregistrements contient des noms, des alias et des adresses physiques connues.

TL;DR Après un piratage massif, 2.7 milliards d’enregistrements fuitent.

Les données, non cryptées, proviennent de National Public Data.

Atténuation des risques : surveillance accrue, protection de l’identité.

Une fuite de données d’une ampleur inédite

Dans un climat numérique de plus en plus tourmenté par les problèmes de piratage, une nouvelle offensive vient de secouer le monde de la cybersécurité. L’ampleur du phénomène est telle, que nous parlons ici de la fuite de 2,7 milliards de données personnelles provenant des résidents américains. Les informations divulguées comprennent des noms, des numéros de Sécurité sociale, des adresses physiques et des alias potentiels.

Un courtier en données dans la tourmente

Ces données confidentielles proviendraient de National Public Data, une entreprise spécialisée dans la collecte d’informations publiques pour élaborer des profils individuels destinés à diverses utilisations, notamment la vérification des antécédents judiciaires. Le caractère non crypté des données laisse présager un risque de fraude et d’usurpation d’identité d’une importance majeure.

La conséquence d’un sombre marché

Il y a quelques mois, un groupe de hackers se faisant appeler USDoD avait affirmé avoir dérobé ces éléments personnels, proposant leur vente sur le marché noir pour la somme de 3,5 millions de dollars. N’ayant pas trouvé preneur, plusieurs portions de ces données ont commencé à fuiter, contribuant à augmenter les risques pour les individus concernés.

Protégez-vous : votre responsabilité face au danger

Face à cette situation, il est impératif pour chaque citoyen de prendre des mesures préventives. Soyez particulièrement vigilant quant aux tentatives d’escroquerie et attaques de phishing, et contrôlez régulièrement vos rapports de crédit pour détecter toute activité frauduleuse. Pour renforcer votre sécurité, n’hésitez pas à faire appel à des services de protection contre la fraude, et à utiliser systématiquement l’authentification à deux facteurs pour sécuriser vos comptes.

« N’oubliez jamais, la sécurité de vos données personnelles dépend aussi de vous. »