Un modder ressuscite la fin alternative abandonnée de “The Witcher 3: Wild Hunt”

Le contenu supprimé permet d'explorer une autre possibilité pour ce jeu culte.

Tl;dr Un moddeur talentueux a créé une fin alternative pour The Witcher 3.

La vidéo montre Geralt se réveillant dans une tente et parlant à Yennefer.

L’ajout comprend des contenus supprimés comme l’enterrement de Crach.

Ce mod a été rendu possible grâce à l’outil de modding REDkit de CD Projekt Red.

Une fin alternative pour The Witcher 3 : Plus de choix, plus de drames

Glassfish, un moddeur doué, a récemment réanimé une fin alternative initialement abandonnée par CD Projekt Red pour le célèbre jeu vidéo The Witcher 3: Wild Hunt. Cette réalisation donne aux personnages plus de profondeur et promet aux fans un nouveau regard sur l’une des plus grandes aventures de leur franchise préférée.

Des personnages plus profonds grâce à une nouvelle fin alternative

C’est grâce à une vidéo partagée par xLetalis que les fans ont pu découvrir les modifications réalisées par Glassfish. Dans cette nouvelle fin, Geralt sort d’un coma grâce à deux médecins pariant sur sa survie. Par la suite, son dialogue avec la sorcière Yennefer révèle des variations intéressantes en fonction de la romance qu’entretient le personnage principal avec elle ou Triss, une autre sorcière.

Une triple fin : l’exploration de tous les possibles

Cette nouvelle conclusion offre aux joueurs une troisième option qui pousse encore plus loin le récit. Elle permet d’explorer ce qui se passe si Geralt demande où se trouve Ciri ou qui a gagné la guerre. En outre, Glassfish a corrigé certains contenus précédemment supprimés, comme l’enterrement de Crach, la trahison de Yennefer et la rencontre avec la loge des sorcières.

La restauration du contenu supprimé rendue possible grâce à l’outil de modding REDkit

C’est grâce à l’outil de modding REDkit que ce travail de restauration a été possible. CD Projekt Red a mis à disposition cet outil en mai pour la version PC de The Witcher 3: Wild Hunt permettant aux joueurs de donner une nouvelle vie à ce jeu légendaire. “Le contenu supprimé a été récupéré à partir de fichiers du jeu principal qui n’ont pas été utilisés dans la version finale”, a déclaré Glassfish.