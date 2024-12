Un méchant de The Karate Kid et Cobra Kai ne reviendra pas pour Karate Kid: Legends

Le film Karate Kid: Legends prendra une direction nouvelle en laissant de côté un méchant culte de la saga, John Kreese.

Tl;dr Martin Kove, l’acteur de John Kreese, a confirmé qu’il ne sera pas dans Karate Kid: Legends, un film centré sur une nouvelle génération de personnages.

Karate Kid: Legends, qui se déroule après Cobra Kai, mettra en scène Daniel LaRusso et Mr. Han guidant un jeune prodige, Li Fong, à New York.

Bien que John Kreese soit absent, la franchise Karate Kid pourrait explorer de nouveaux projets, incluant potentiellement le retour de ce personnage dans l’avenir.

L’absence de John Kreese dans Karate Kid: Legends

Karate Kid: Legends, qui devrait réunir l’univers des films originaux et du reboot de 2010, se concentrera sur un nouveau protagoniste, Li Fong, sous la direction de Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Mr. Han (Jackie Chan). Alors que les fans s’attendent à voir plusieurs personnages d’antan, John Kreese, l’ennemi juré de Daniel LaRusso, ne sera pas de la partie. Dans une récente interview, Martin Kove, l’acteur qui incarne John Kreese, a confirmé qu’il n’avait pas été invité à participer au film. Bien qu’il ne semble pas en vouloir aux créateurs de Karate Kid: Legends, il explique qu’il comprend pourquoi son absence a été décidée. John Kreese, un personnage antagoniste emblématique, n’a pas sa place dans cette nouvelle ère de la saga, qui semble tourner la page sur le passé.

Une nouvelle génération de héros

Karate Kid: Legends se déroulera après les événements de la série Cobra Kai et mettra en scène la relation mentor-élève entre Daniel LaRusso et Mr. Han, qui devront guider Li Fong, un jeune prodige de kung-fu et de karaté. Li Fong, qui a déménagé de Pékin à New York après une tragédie, rencontrera des difficultés d’adaptation, notamment en raison des conflits avec ses nouveaux camarades. L’histoire reprend des éléments similaires à ceux du premier Karate Kid, où un adolescent extérieur doit surmonter les intimidations d’autres jeunes pour s’intégrer. Cependant, cette fois-ci, le film met l’accent sur une évolution, avec de nouveaux personnages et une nouvelle génération de héros.

Le futur du « Karate Kid » et la place de John Kreese

L’absence de John Kreese semble indiquer que Karate Kid: Legends cherche avant tout à se concentrer sur l’avenir de la saga. La franchise pourrait ainsi explorer de nouveaux horizons avec des personnages jeunes et prometteurs, tout en honorant les valeurs de courage et d’amitié. Bien que le film fasse un pas en avant, il ne ferme cependant pas la porte aux rétrospectives du passé. Le succès de Cobra Kai a prouvé qu’il y a encore beaucoup à explorer dans l’histoire de l’univers The Karate Kid, notamment à travers des spin-offs ou des préquelles qui pourraient approfondir des personnages comme Mr. Miyagi ou même John Kreese, dans de futurs projets.

Les attentes et l’avenir de la franchise

L’annonce de la sortie de Karate Kid: Legends a éveillé beaucoup de curiosité chez les fans, d’autant plus que la franchise continue d’évoluer après le succès phénoménal de Cobra Kai. Le film, qui sortira en mai 2025, s’annonce comme un tournant pour la saga. Alors que Cobra Kai s’est attaché à revisiter les anciens personnages sous un nouvel angle, Karate Kid: Legends semble vouloir se concentrer sur l’avenir, en apportant de nouveaux visages et de nouvelles dynamiques. Si John Kreese ne reviendra pas dans ce film, les prochains projets autour de l’univers Karate Kid pourraient bien redonner une place à ce personnage central, comme le suggèrent les rumeurs de spin-offs à venir.