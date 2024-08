Un émulateur PC sur votre iPhone, c'est possible ! La première app du genre est UTM SE. Présentation.

L’émulation PC est enfin arrivée sur l’App Store, marquant un vrai changement dans la politique d’Apple après plusieurs rejets d’émulateurs PC, montrant clairement à ce moment-là la volonté de la marque à la pomme de n’autoriser que l’émulation de jeux vidéo. UTM SE est le premier émulateur PC à arriver sur iPhone, iPad et Apple Vision Pro, offrant à ses utilisateurs la possibilité de « faire tourner des logiciels classiques et des jeux old-school » pour divers systèmes d’exploitation, dont Windows XP, Mac OS 9 et même Linux.

C’est un peu une surprise, dans la mesure où le développeur de UTM SE avait précédemment publié sur X que son app avait été refusée sur l’App Store officiel et les stores tiers au motif qu’un « PC n’est pas une console ». Le développeur avait même déclaré qu’il ne contesterait pas cette décision, estimant que cette app n’était qu’une « expérience » par rapport aux équivalents desktop.

Nous ne savons pas ce qui a fait changer Apple d’avis – peut-être l’œil de l’UE braqué sur la firme de Cupertino -. UTM a remercié l’équipe derrière l’app store tiers AltStore « pour leur aide », le développeur @ktemkin a, quant à lui, été salué pour l’aide apportée à l’ajustement du code d’UTM pour correspondre aux règles de l’App Store. Avant cela, l’app utilisait une compilation just-in-time, une technique offrant de meilleures performances, mais qui enfreint la règle d’Apple voulant que les apps soient contenues. Sans ce changement, l’app aurait été limitée à une distribution sur les stores tiers.

UTM SE nécessite un peu de travail pour fonctionner, mais elle a beaucoup à offrir, en pouvant faire fonctionner des systèmes d’exploitation jusqu’à Windows 11. Les performances varient, évidemment, selon le smartphone ou la tablette utilisée, mais l’objectif de l’app, selon la fiche sur l’App Store, est davantage d’émuler de vieux OS, comme MS DOS, ce qui permet aux utilisateurs de jouer à des jeux cultes comme Oregon Trail et Doom.

Les instructions pour l’installation varient selon ce que dont vous avez besoin, mais vous pouvez passer sur la page d’aide du site de UTM, tout est bien détaillé. Tant que vous y êtes, vous apprendrez aussi comment installer divers OS Windows ou, plus simple, télécharger et installer des machines Linux virtuelles pré-compilées. Une fois que vous avez un émulateur PC, tapotez simplement sur l’icône + dans le coin supérieur gauche de l’app pour l’ajouter à votre liste. Le bouton Réglages, quant à lui, dans le coin supérieur droit, vous permet notamment d’assigner des gestes, de modifier les fonctionnalités liées aux performances et même de configurer une manette.