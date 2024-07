Enfin, un émulateur PC rétro débarque sur l’App Store

UTM SE est désormais disponible sur l'App Store et arrivera bientôt sur l'AltStore PAL.

Un pas de géant a été franchi dans le monde des émulateurs. Pour la première fois, Apple a ouvert les portes de son marché d’applications, l’App Store, à un émulateur de jeux PC pour iOS. Le « héros » de cette révolution n’est autre que l’émulateur de jeux PC rétro, UTM SE.

L’équipe innovante derrière UTM SE a développé un moyen astucieux pour que vous puissiez rejouer à vos jeux PC classiques préférés. Pour cela, deux options s’offrent à vous.

Peu importe votre choix, le plaisir de retrouver le charme des années passées sur votre iPhone, iPad ou Apple Vision Pro est garanti.

We are happy to announce that UTM SE is available (for free) on iOS and visionOS App Store (and coming soon to AltStore PAL)!

Shoutouts to AltStore team for their help and to Apple for reconsidering their policy.https://t.co/HAV5JnT5GO

— UTM (@UTMapp) July 13, 2024