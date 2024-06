Un modder intègre le redoutable bouclier-scie de “Doom: Dark Ages” dans le Doom original

Le week-end dernier, une nouvelle arme a été présentée dans le jeu très attendu "Doom: The Dark Ages". Vous êtes curieux de savoir comment elle fonctionne ?

Chers lecteurs, une épatante annonce a été faite lors du Xbox Games Showcase par Bethesda. Une nouvelle itération de notre franchise de jeux vidéo préférée est en route : Doom : The Dark Ages.

Le Shield Saw, une arme révolutionnaire

Physiquement, le Shield Saw se présente comme un bouclier. Pourtant, n’allez pas croire qu’il est destiné à une simple défense. Il cache, en effet, une fonction bien plus offensive : celle d’une tronçonneuse déchirante. Cette arme remarquable offre ainsi un équilibre parfait entre attaque et défense.

aight I kinda ended up trying to make actual decorate for it… it works, will upload in a bit. pic.twitter.com/OORmCydVL0 — Craneo (@CreeperOfSteam) June 10, 2024

Fusion de l’ancien et du nouveau

Fascinant n’est-ce pas ? Eh bien, que direz-vous si je vous annonce que cette arme, présentée seulement dans une bande-annonce pour le prochain Doom, a déjà été intégrée dans le Doom original ? C’est en effet ce qu’a réussi à faire le modder Craneo. En transformant la tronçonneuse d’antan en une arme innovante, Craneo a démontré une fois de plus, la capacité d’adaptation de notre chère communauté de modding.

La Skul-Gun, une autre nouveauté

Craneo ne s’est pas arrêté au Shield Saw, loin de là. Il a, également, présenté le Skul-Gun. Cette arme, tout droit sortie d’un film d’horreur, utilise des crânes comme munitions. Chaque crâne est alors projeté comme une gigantesque balle. Le Skul-Gun reste toutefois encore en développement.

may post the wad file later, nah, won't remake the whole game, and ofc this skullcrusher is incomplete since we don't know it's full gameplay, only main fire I assume… pic.twitter.com/mfUEmZZ4Xp — Craneo (@CreeperOfSteam) June 11, 2024

La communauté de modding de Doom, maître de l’innovation

La communauté de modding de Doom, connue pour sa créativité débordante, n’a cessé de nous surprendre. Des mods permettant de jouer à Doom dans Doom 2, à la transformation du jeu d’horreur MyHouse.wad en Doom 2, ils ont toujours su réinventer le jeu. Ils sont même parvenus à faire tourner Doom sur tout type de hardware imaginable, de la tondeuse à gazon à l’aspirateur Roomba.

Préparez-vous, chers lecteurs, à entrer dans une nouvelle ère de Doom, intégrant une armurerie aussi étrange qu’innovante.