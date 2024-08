Un des meilleurs remakes de western arrive sur Netflix à la rentrée

Dans le remake de 3:10 to Yuma, un fermier endetté, Dan Evans, accepte de livrer le dangereux hors-la-loi Ben Wade au train de 3h10 pour Yuma, espérant une récompense financière. Leur voyage est marqué par des confrontations intenses, révélant un respect mutuel et des dilemmes moraux.

Un western acclamé par la critique débarque sur Netflix

Le 1er septembre 2024, les amateurs de westerns auront le plaisir de découvrir sur la plateforme de streaming Netflix l’un des remakes les plus acclamés du genre, à savoir 3:10 to Yuma, réalisé par James Mangold. Ce film, basé sur une nouvelle d’Elmore Leonard intitulée Three-Ten to Yuma (parue en mars 1953 dans Dime Western Magazine), a rassemblé un casting exceptionnel pour sa version 2007.

L’opposition morale de deux hommes

Les acteurs principaux, Russell Crowe et Christian Bale, incarnent des personnages à l’opposé sur le plan moral. Le premier joue un chef de gang meurtrier, tandis que le deuxième, un ancien militaire, est chargé de l’escorter jusqu’à un train à destination de la prison territoriale de Yuma. 3:10 to Yuma offre un drame western intense de 122 minutes.

Une performance d’acteurs remarquable

Outre la performance exceptionnelle de Russell Crowe et Christian Bale, le casting compte également des acteurs de talent tels que Logan Lerman, Peter Fonda, Alan Tudyk et Kevin Durand. 3:10 to Yuma se distingue par ses scènes mémorables entre Christian Bale et Russell Crowe, et la présence de Ben Foster qui vole la vedette dans le rôle du bras droit de Ben Wade.

Un film à voir absolument pour les fans de westerns

Selon ScreenRant, 3:10 to Yuma est un exemple parfait de la façon dont un film classique peut donner lieu à un remake tout aussi réussi. Le film a rapporté 71,2 millions de dollars au box-office et a obtenu des scores de 89% et 86% respectivement auprès des critiques et du public sur Rotten Tomatoes.