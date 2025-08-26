Un Apple iPhone pliable attendu dès l’an prochain avec quatre caméras, Touch ID et modem maison

Apple préparerait pour l’an prochain un iPhone pliable doté de quatre caméras, du retour de Touch ID et d’un modem cellulaire conçu en interne, reléguant ainsi l’iPhone 17 au second plan selon les dernières rumeurs du secteur.

Un virage stratégique avec l’iPhone Air

Dès cet automne, Apple s’apprête à présenter son nouvel iPhone Air, un modèle qui se distingue par une finesse inédite. Cette déclinaison viendra remplacer la version Plus et ambitionne de rivaliser avec le très attendu Samsung Galaxy S25 Edge. Premier point marquant : l’intégration du modem maison, le C1, inauguré sur l’iPhone 16e. La gamme sera lancée en même temps que les versions iPhone 17, Pro et Pro Max. Derrière cette évolution, on sent une volonté claire de la marque à la pomme de donner un coup d’avance à ses smartphones.

L’iPhone Fold : entrée prévue en 2026 sur le marché des pliables

Si l’arrivée d’un modèle pliable suscite rumeurs et spéculations depuis des années, elle semble désormais se préciser pour 2026. Selon les informations recueillies par Mark Gurman (Bloomberg), ce futur « iPhone Fold » – parfois surnommé « Flip » – s’ouvrirait comme un livre, libérant un grand écran intérieur. Ce concept rappelle les téléphones pliables de pointe chez Samsung ou encore le récent Pixel Fold de Google, mais s’écarte des designs façon clapet popularisés par le Razr Ultra de Motorola. Apple miserait ici sur une expérience utilisateur polyvalente grâce à quatre capteurs photo : en façade, à l’intérieur, et deux modules dorsaux, permettant ainsi de couvrir la plupart des usages habituels qu’on attend d’un iPhone.

Le choix technologique intrigue : le lecteur d’empreintes Touch ID remplacerait Face ID pour garantir une extrême finesse au boîtier fermé (entre 9 et 9,5 mm), là où intégrer la technologie TrueDepth aurait alourdi l’appareil. Fini aussi la fente SIM traditionnelle : la connexion passerait uniquement par le modem interne.

Prix et positionnement : l’équation délicate du pliable

Reste une inconnue majeure : le prix. Sur ce segment où les concurrents dépassent déjà largement les mille euros – jusqu’à près de deux mille pour certains modèles premium –, difficile d’imaginer qu’Apple cassera sa tirelire. Les premiers coloris seraient limités au noir et blanc et la production industrielle doit débuter début 2025 pour une disponibilité espérée à l’automne 2026.

À noter parmi les évolutions attendues :

L’horizon 2027 : refonte esthétique et interface repensée

Les aficionados devront patienter jusqu’à 2027 pour assister à un bouleversement visuel majeur : fini les angles droits adoptés depuis quatre ans ! L’iPhone opterait alors pour des contours en verre incurvés. Cette métamorphose coïncidera avec l’introduction de la nouvelle interface Liquid Glass, offrant des éléments arrondis et translucides dans iOS 26 – une petite révolution graphique censée renforcer l’identité visuelle du smartphone vedette d’Apple.

Selon Mark Gurman, « l’année 2025 ne sera pas révolutionnaire pour l’iPhone. Mais elle posera les bases d’une transformation décisive en 2026 puis en 2027, promettant beaucoup aux fans du produit phare. »