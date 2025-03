Un acteur oscarisé fait une apparition surprise dans la saison 3 de The White Lotus

La troisième saison de la série The White Lotus accueille un acteur oscarisé.

Tl;dr La saison 3 de The White Lotus atteint un point de tension avec diverses intrigues.

La présence surprise de l’acteur Sam Rockwell crée une nouvelle dynamique.

La série explore les tentatives de personnages privilégiés d’atteindre une ascension spirituelle.

La tension monte dans The White Lotus

La saison en cours de The White Lotus bat son plein et l’intrigue est plus tumultueuse que jamais. L’épisode 5, « Full-Moon Party », est un sommet de tension anxieuse, avec l’augure sinistre d’une catastrophe imminente, causée par les choix douteux de chaque personnage. Les frères Ratliff, Saxon (Patrick Schwarzenegger) et Lochlan (Sam Nivola), font la fête avec Chelsea (Aimee Lou Wood) et Chloe (Charlotte Le Bon), mais la soirée se termine de façon très mouvementée. Quant à Timothy (Jason Isaacs), il est constamment sur le qui-vive, conscient qu’il doit affronter toutes les conséquences de sa participation à une opération de blanchiment d’argent de Wall Street.

Des personnages en danger

Au milieu de ces événements, Belinda (Natasha Rothwell) est en grand danger. Greg/Gary (Jon Gries), furieux, est déterminé à la faire taire avant qu’il ne parle. Mais Greg n’est pas le seul à vouloir assassiner quelqu’un. Un Rick (Walton Goggins) animé par la vengeance est actuellement à Bangkok avec un projet à moitié ficelé pour affronter l’assassin présumé de son père. Rick avait précédemment exprimé son sentiment d’être totalement brisé et le lien entre sa visite en Thaïlande et sa quête de résolution émotionnelle.

Un nouvel acteur entre en scène

Arrivé à Bangkok, Rick rencontre un vieil ami, incarné par l’acteur oscarisé et nominé aux Emmy, Sam Rockwell, qui fait une entrée décontractée dans l’épisode. Examinons de plus près les motivations de ce personnage surprise et le rôle qu’il pourrait jouer dans les prochains épisodes de la série.

Sam Rockwell, un nouvel élément clé ?

L’incroyable polyvalence de Sam Rockwell est mise en évidence dans son rôle. Après que Rick ait invité le personnage de Rockwell à prendre un verre avec lui, celui-ci refuse, affirmant qu’il est sobre depuis quelques mois. La conversation prend un tour inattendu lorsque l’ami de Rick se lance dans un monologue sur son identité sexuelle évolutive et ses désirs, et comment, selon lui, cela revient inévitablement à la réalisation de soi et à l’idée de salut.

La série a principalement tourné autour de touristes occidentaux fortunés, majoritairement blancs, qui voient les communautés marginalisées comme des portes vers une sorte d’ascension spirituelle. Dans le cas du personnage de Rockwell, cette osmose spirituelle perçue est accompagnée de sa mention des travailleuses du sexe trans, qu’il crédite de son parcours vers l’illumination magique.

À la fin de cette conversation révélatrice, le personnage de Rockwell remet une arme à Rick, et ils conviennent de se retrouver à la maison de Jim Hollinger pour la rencontre fatidique. Selon l’évolution de la situation, l’ami de Rick pourrait jouer un rôle clé dans la confrontation chaotique à venir, une confrontation qui changera le destin de tous les protagonistes.