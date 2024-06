“UFO 50”, le nouveau jeu de l’équipe de Spelunky, débarque enfin le 18 septembre !

Initialement, le recueil de jeux fictifs devait sortir en 2018. Qu'est-ce qui a pu causer ce retard inattendu ?

Tl;dr Le projet UFO 50 du studio Mossmouth sortira le 18 septembre.

Ce projet ambitieux contient 50 jeux au style rétro.

Les jeux ont été conçus par une seule équipe de six personnes.

Chaque jeu du pack est débloqué dès le départ et aborde toute une variété de genres.

Une rétrospective ludique avec UFO 50

Le studio Mossmouth, connu pour son jeu Spelunky, nous ramène aux beaux jours du jeu vidéo avec son dernier opus UFO 50. Attendu initialement il y a six ans, ce tour de force ludique débarque sur Steam le 18 septembre.

Une plongée nostalgique dans les années 80

La spécificité de UFO 50 réside dans son ambition : proposer 50 jeux complets au style rétro en un seul pack. Ces jeux, conçus par une petite équipe de six personnes, s’inscrivent dans la lignée des productions NES et Genesis, avec des restrictions de couleur et d’audio évocatrices du matériel d’époque. Le lore de UFO 50 nous transporte au cœur des années 80, à l’époque où la fictive société de développement “UFO Soft” aurait été active.

UFO 50 : un condensé d’innovation rétro

“Ce pack se présente comme le fruit du travail de cette société futuriste et méconnue des années 80,” explique le FAQ du jeu. Un lien unique se tisse à travers les jeux grâce à une palette de couleur de 32 teintes et à d’autres limitations qui rendent l’expérience plus authentique. Chaque jeu nouvellement acquis est jouable individuellement, et la moitié d’entre eux incorporent des éléments multijoueurs.

Une collection vintage aux multiples genres

En plus d’être une incroyable vitrine de l’esthétique 8 bits, UFO 50 propose aussi une variété impressionnante de genres : des plateformes, des RPG, des roguelites et des shoot-em-ups. Aucun des titres n’est réduit à un mini-jeu ou un micro-jeu, offrant ainsi à chaque joueur une “expérience inspirée des jeux classiques des années 80”. Au-delà de ses 50 jeux distincts, UFO 50 s’affirme comme un véritable hommage aux débuts du jeu vidéo.