Ubisoft restructure ses activités en Europe et ferme un studio au Royaume-Uni

Le marché du jeu vidéo pousse l'éditeur français Ubisoft à réduire ses coûts et recentrer ses priorités.

Tl;dr Ubisoft ferme son studio de Leamington au Royaume-Uni et restructure ses activités en Europe.

Cette réorganisation s’inscrit dans un effort pour réduire les coûts et concentrer les ressources sur les projets prioritaires.

Ubisoft a également mis fin à ses opérations à San Francisco et Osaka en décembre 2024.

Ubisoft Leamington, une histoire qui s’achève

Ubisoft a annoncé la fermeture de son studio de Leamington (anciennement connu sous le nom de FreeStyleGames et à l’origine de la licence DJ Hero) au Royaume-Uni et la restructuration de trois autres sites : Düsseldorf, Stockholm et Reflections. Cette décision, qui affectera 185 employés, s’inscrit dans une démarche visant à prioriser certains projets et à réduire les coûts. Ces changements interviennent alors que le marché du jeu vidéo devient de plus en plus compétitif, exigeant des ajustements stratégiques pour répondre aux attentes des joueurs.

Des résultats en demi-teinte pour Ubisoft

Ces mesures de restructuration sont en partie motivées par des résultats décevants pour l’entreprise. Le lancement de Star Wars Outlaws en août dernier n’a pas répondu aux attentes en termes de ventes. De plus, plusieurs projets phares ont pris du retard, fragilisant davantage les performances financières du groupe. Ubisoft doit désormais repenser ses priorités pour retrouver sa position dominante dans l’industrie.

Entre fermetures et réajustements

En décembre 2024, Ubisoft avait déjà annoncé la fermeture de ses studios de San Francisco et d’Osaka, ainsi qu’une réduction d’activité à Sydney, entraînant une perte de 143 emplois à San Francisco et une réduction probable de 134 postes à Osaka et Sydney. Ces décisions illustrent la volonté du groupe d’optimiser ses opérations à l’échelle mondiale, même si cela implique des coupes drastiques dans ses effectifs.

Un avenir centré sur les grandes franchises

Malgré ces défis, Ubisoft reste tourné vers l’avenir avec des projets prometteurs. La société présidée par Yves Guillemot prévoit de lancer Assassin’s Creed Shadows, le prochain opus de sa franchise phare, le 20 mars 2025. Parallèlement, l’éditeur français Ubisoft explore des « options stratégiques transformationnelles » pour maximiser la valeur pour ses parties prenantes. Ces initiatives reflètent une volonté de surmonter les difficultés actuelles et de renforcer sa position sur le marché.