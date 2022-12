Ubisoft explique aux utilisateurs de Stadia comment récupérer des copies gratuites de leurs jeux pour PC

Ubisoft précise la procédure pour récupérer des versions PC gratuits des jeux Stadia. Un lot de consolation intéressant, avec plusieurs autres avantages.

Après que Google a annoncé la fermeture de Stadia il y a quelques mois, Ubisoft affirmait qu’il aiderait les utilisateurs à transférer leurs achats sur PC. Nous avons aujourd’hui davantage de détails concernant la procédure à suivre, l’éditeur affirmant qu’il fournira des versions PC gratuites de tous les jeux Ubisoft achetés sur Stadia. L’éditeur propose aussi d’autres avantages pour rendre la transition aussi douce que possible à tous les utilisateurs malheureux de la plateforme de Google.

Quiconque a acheté des jeux Ubisoft sur Stadia devraient voir les versions PC de ces mêmes jeux dans leur compte Ubisoft Connect sans surcoût. Si vos comptes Stadia et Ubisoft ne sont pas encore liés, faites-le avant que Stadia ne ferme ses portes le 18 janvier prochain pour obtenir les jeux PC. De plus, si vous avez joué à jeux Ubisoft compatibles avec la cross-progression (voir la liste complète), vous pourrez reprendre votre partie sur PC là où vous l’aviez laissée sur Stadia.

Un lot de consolation intéressant, avec plusieurs autres avantages

Ubisoft précise que les monnaies virtuelles non dépensées ne seront pas transférées. Vous pouvez cependant les utiliser dans Stadia avant le 18 janvier et les items achetés avec seront transférés sur PC (uniquement pour les jeux compatibles avec la cross-progression). Dans le même temps, les joueurs Stadia qui étaient abonnés à Ubisoft+ Multi-Access (l’abonnement pour jouer sur plusieurs appareils) recevront un email leur indiquant comment s’inscrire directement via le site Ubisoft+. En bonus, les abonnés auront un mois d’utilisation gratuite d’Ubisoft+. L’éditeur précise aussi que les résidents des États-Unis peuvent continuer de streamer leurs jeux Ubisoft+ via Amazon Luna. Les autres auront une remise sur Ubisoft+Multi-Access pendant six mois. De plus, si vous avez acheté ou vous êtes abonné(e) à un quelconque contenu Ubisoft sur Stadia, vous recevrez un mois gratuit sur GeForce Now Priority.

Ces avantages viennent en plus des remboursements de Google pour tous les achats de jeux. Autrement dit, les jeux PC proposés par Ubisoft sont, en quelque sorte, un lot de consolation gratuit. Investir dans une plateforme de cloud-gaming demande aux clients de placer leur confiance au cas où la plateforme disparaîtrait. Au moins, cette fois, Google et ses partenaires ont fait les choses correctement.