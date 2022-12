Twitter se sépare d’une partie de son équipe infrastructure

Twitter licencie une partie de son équipe en charge de l'infrastructure, nouveau signe que la situation est vraiment critique.

Elon Musk a encore fait diminuer la masse salariale de Twitter. Selon une information de The Information, l’entreprise a licencié une partie de son équipe dédiée à l’infrastructure ce week-end. L’échelle de ces licenciements reste encore assez floue, mais certains ingénieurs ont publié sur Twitter qu’ils avaient été notifiés par email que leurs services n’étaient plus nécessaires à la société. Ces licenciements surviennent peu après que The New York Times a rapporté que Elon Musk avait renvoyé Nelson Abramson, son directeur de l’infrastructure, ainsi que plusieurs autres employés à haute responsabilité.

Depuis le début de ces grandes vagues de licenciements, l’entreprise n’a plus d’équipe de communication, elle n’a donc pas fait de déclaration sur ce sujet. Selon les estimations de The Information, la masse salariale de Twitter aurait diminué d’environ 75 % depuis l’arrivée d’Elon Musk à la direction à la fin du mois d’octobre. Le site social employait approximativement 7 500 personnes lorsque le PDG Parag Agrawal était en place. Il y a une semaine, le Slack interne de l’entreprise ne comptait plus de 2 000 personnes, environ, selon le journal. En novembre, le milliardaire américain déclarait qu’il ne procèderait pas à davantage de licenciements. Cette déclaration survenait après que l’ultimatum imposé par Elon Musk a entrainé les démissions de 1 2000 employés, au minimum.

Nouveau signe que la situation est vraiment critique

D’autres départs au sein de l’équipe responsable des opérations de Twitter devraient encore ajouter aux craintes de la fiabilité de la plateforme dans un futur proche. Dans le même temps, cette décision pourrait lui mettre à dos de nombreux investisseurs de Tesla qui s’inquiètent déjà du temps qu’Elon Musk passe sur Twitter. Selon The Information, le milliardaire avait choisi l’ingénieur Sheen Austin, de Tesla, pour diriger l’équipe en charge de l’infrastructure du site social suite au départ de Nelson Abramson.

Ces licenciements sont aussi un signe de la situation financière des plus précaires dans laquelle Twitter se retrouve depuis la prise de pouvoir d’Elon Musk. Ces dernières semaines, avec d’autres cadres, ils auraient discuté des conséquences potentielles de ne pas payer les indemnités de licenciement des milliers de salariés concernés. L’entreprise est aussi en retard sur ses loyers pour son quartier général de San Francisco et son réseau de bureaux dans le monde entier.