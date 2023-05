Twitter restaure l’accès gratuit à ses API pour les alertes d’urgence, météo et de transport

Twitter fait marche arrière et restaurer l'accès gratuit à son API, uniquement à certaines organisations pour des missions vitales.

La décision de Twitter de mettre fin à son API gratuit avait causé de nombreux problèmes pour les institutions publiques qui dépendaient de cette fonctionnalité, et l’entreprise a aujourd’hui enfin décidé de faire machine arrière. Le réseau social a en effet restauré l’accès gratuit à l’API pour les services du gouvernement et d’utilité publique certifiés qui utilisent l’outil pour des “besoins vitaux” comme les notifications en cas d’urgence, les mises à jour autour du transport et les alertes météorologiques.

Le géant américain avait mis en place une stratégie tarifaire à trois niveaux en mars. Normalement, l’accès gratuit est limité aux bots et testeurs qui n’ont besoin que d’écrire des tweets. Celui-ci autorise uniquement 1 500 tweets par mois et un seul app ID, ce qui peut être très limitant pour certains développeurs. L’accès basique coûte 100 $ par mois avec une limite fixe sur le nombre de tweets, tandis que les entreprises doivent utiliser des offres dédiées selon leurs besoins. Celles-ci peuvent coûter jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois.

Cette coupure de l’accès gratuit a mis fin à de nombreux services qui utilisaient cette API gratuite, comme Flipboard. Cela a aussi entraîné moult problèmes pour les développeurs prêts à payer leur accès, comme Echobox. Bien que Twitter ait effectivement averti de cette coupure à venir, elle n’avait pas donné de date précise et très peu communiqué sur l’impact de cette décision.

Uniquement à certaines organisations pour des missions vitales

Les services gouvernementaux ont eu davantage de soucis encore. La Metropolitan Transportation Authority de New York City avait déclaré qu’elle cesserait de publier ses alertes de service sur Twitter après avoir appris qu’elle devrait normalement débourser 50 000 $ par mois pour accéder à l’API. Microsoft a, quant à lui, retiré Twitter de son outil pour les publicitaires et désactivé le partage de capture d’écran via Twitter pour les joueurs Windows et Xbox.

Sous la direction d’Elon Musk, Twitter a mis fin à un certain nombre de fonctionnalités jusqu’à présent gratuites pour tenter de contrôler davantage l’expérience et d’augmenter ses revenus liés aux abonnements. Les clients tiers, par exemple, ont été bannis, et il faut un abonnement Blue pour avoir certaines coches de certification. Cette dernière décision est une preuve que cette stratégie crée des problèmes, notamment pour les gouvernements souhaitant fournir des informations pourtant vitales sur un maximum de canaux.