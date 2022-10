Twitter donne un petit coup de jeune à ses messages directs sur l’app Android

Twitter déploie des changements dans l'interface des DM sur Android. Le back-end aussi a été retravaillé.

Twitter a commencé à déployer un certain nombre de changements pour son application Android, changements qui donnent aux utilisateurs entrant dans l’espace des messages directs (DM) une interface plus attrayante au niveau visuel. L’application Android du réseau social n’a pas beaucoup évolué depuis des années, mais cette mise à jour, bien que finalement mineure, a été pensée pour donner aux utilisateurs “une expérience globale plus fluide et plus homogène”.

Twitter déploie des changements dans l’interface des DM sur Android

Twitter explique avoir entrepris de procéder à des changements dans ses messages directs sur Android après que ses équipes ont procédé à une évaluation de l’expérience proposée sur l’OS et déterminé que cette dernière avait besoin d’être améliorée.

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran ci-dessous, la vue des messages sur l’application est plus propre désormais, avec bulles de discutions plus rondes et une boîte de texte en bas de l’écran. Cette dernière semble aussi moins en désordre et elle est dépourvue de sauts de ligne. Il en va de même pour la vue des demandes de messages, laquelle présente désormais un bouton “X” pour chaque requête, rendant plus facile leur suppression.

Le back-end aussi a été retravaillé

Twitter ne s’est pas contenté de donner à ses DM sur Android un petit coup de jeune. L’entreprise explique avoir aussi travaillé sur le back-end pour leur proposer une architecture bien plus propre, améliorant notamment la réactivité de l’ensemble et les performances durant le défilement. Twitter expliquait aussi avoir repensé l’outil de composition de message, ainsi que les fonctionnalités de transfert de tweet.

L’entreprise a toujours été assez lente à intégrer ses nouvelles fonctionnalités dans son app Android – la recherche, par exemple, a été disponible sur iOS et sur le web pendant presque deux ans avant d’arriver sur la plateforme mobile de Google -. Il y a quelques mois, Twitter a étendu ses capacités de recherche pour que les utilisateurs trouvent plus faciles les conversations exactes qu’ils cherchent. Cette fonctionnalité est disponible tant pour les utilisateurs iOS qu’Android.