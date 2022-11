Twitter aurait demandé à certains employés licenciés de revenir travailler

Après avoir licencié la moitié de ses employés, Twitter demande à certains de revenir travailler.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation chez Twitter est actuellement chaotique. Depuis l’annonce du rachat par Elon Musk, et plus encore depuis sa prise de fonction à la tête de l’entreprise, l’entreprise fait l’actualité tous les jours, rarement pour de bonnes raisons, malheureusement. Le multimilliardaire avait initié un vaste plan de licenciement, mais il semblerait que la période ne s’y prête pas du tout et que certains collaborateurs indispensables aient été poussés vers la sortie par erreur.

Quelques jours seulement après s’être séparé de la moitié de sa masse salariale, Twitter aurait demandé à certains employés de revenir travailler, si l’on en croit un article de Bloomberg. Le journal cite deux sources travaillant dans l’entreprise : la direction de Twitter aurait tantôt laissé partir des employés par accident, tantôt pas réalisé que leur expérience était essentielle pour concevoir les fonctionnalités désirées par Elon Musk sur la plateforme.

Contacté sur le jeu par Engadget, Twitter n’a pas souhaité réagir à cette nouvelle information. Casey Newton, de Platformer, était le premier à signaler ce mouvement, partageant des messages de l’un des canaux Slack internes de l’entreprise. Selon un des messages, la société aurait besoin de développeurs Android et iOS.

Cette décision de rappeler certains employés vient clore un week-end tout à fait chaotique chez Twitter. L’entreprise avait commencé ce vendredi en mettant à la porte environ 3 800 employés, une initiative qui impactait des équipes dans tous les segments de la société, y compris les divisions responsables du développement de fonctionnalités d’accessibilité. Ce samedi, l’entreprise commençait à déployer son nouveau système de vérification payante. Le lendemain, elle prenait la décision de reporter ce déploiement après les élections de mi-mandat aux États-Unis, lesquelles auront lieu dans les prochains jours.

Espérons que la situation se calmera rapidement sans quoi cela pourrait devenir difficile.

From Twitter Slack: “sorry to @- everybody on the weekend but I wanted to pass along that we have the opportunity to ask folks that were left off if they will come back. I need to put together names and rationales by 4PM PST Sunday.

— Casey Newton (@CaseyNewton) November 6, 2022