“Twisters” : le réalisateur du film de 1996 critique sa récente suite, “15 ans trop tard”!

Le réalisateur original de "Twister" commente la suite.

L’intrigue de Twisters reste mystérieuse, mais implique la fille de Dr. Jo Harding.

Jan de Bont pense qu’une suite aurait dû être faite il y a 15 ans.

Les suites de films cultes peuvent connaître un succès équivalent, voire supérieur à l’original.

Le réalisateur de Twister exprime ses réserves sur la suite

À l’approche de la sortie de Twisters, Jan de Bont, le réalisateur du film catastrophe original, a exprimé ses pensées sur ce que l’on appelle une suite “d’héritage”. Peu de détails ont filtré sur l’intrigue de ce nouveau film, mais il semblerait que le personnage de Daisy Edgar-Jones, Kate, soit la fille du Dr. Jo Harding, personnage phare du Twister original incarné par Helen Hunt. On sait néanmoins que Kate cherchera à poursuivre les recherches de Jo après une expérience traumatisante avec une tornade. Le casting de Twisters inclut également Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea et Kiernan Shipka.

Un regard critique sur les suites d’héritage

Interrogé par ComicBook.com, Jan de Bont a été très franc en ce qui concerne Twisters. Selon le cinéaste, il est trop tard pour une suite. Il estime qu’une telle suite aurait dû être réalisée il y a 15 ans, ce qui aurait permis de combiner effets visuels et effets spéciaux. Toutefois, il précise également qu’il est préférable de laisser certaines choses en l’état ou de réaliser une suite directe.

“Je pense qu’il est un peu tard. Il aurait fallu le faire il y a 15 ans, car on aurait alors encore eu la possibilité de combiner effets visuels et effets spéciaux, et maintenant ce sera beaucoup plus d’effets visuels, j’en suis sûr. Mais c’est une question de coût. Les choses sont vraiment… C’est tellement différent maintenant. Je pense que mon film serait vraiment difficile à refaire, et pourquoi voudriez-vous le refaire de toute façon ? Qu’amélioreriez-vous ? Parfois, il faut aussi laisser les choses en l’état, ou alors il faut vraiment faire une vraie suite, une histoire qui continue vraiment, et pas juste une histoire complètement différente, mais je ne sais pas. Je suis curieux de voir ce qu’il en a fait.”

Un succès dépassant l’original ?

Néanmoins, certaines suites d’héritage ont connu le même succès, voire un succès encore plus grand que les films originaux sur lesquels elles se basent. On peut citer Top Gun: Maverick qui a obtenu 96% de critiques positives et 99% d’avis positifs des spectateurs sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, et qui a engrangé près de 1,5 milliard de dollars dans le monde. Un autre exemple est Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, qui a réalisé 276 millions de dollars pour un budget de 150 millions, et qui a confirmé le talent de Villeneuve en tant que réalisateur de science-fiction.