Twin Peaks et X-Files partagent-ils le même univers ?

Ces deux séries cultes partagent bien plus que leur attrait pour le mystère et le surnaturel.

Tl;dr Twin Peaks et X-Files partagent une atmosphère mystérieuse et des enquêtes hors du commun, avec des influences évidentes entre les deux séries.

Le comics The X-Files: Year Zero établit un lien direct entre Dale Cooper et Fox Mulder, suggérant qu’ils évoluent dans le même univers.

Bien que cette connexion ne soit pas officiellement canon, elle renforce l’idée séduisante d’un monde partagé entre ces deux séries cultes.

Une influence marquante

Lorsque Twin Peaks de David Lynch et Mark Frost fait ses débuts en 1990, son mélange unique de soap opera parodique et de rêve éveillé bouleverse la télévision. Son enquête centrale sur le meurtre de Laura Palmer se transforme en une plongée cauchemardesque dans le mal et le traumatisme. Deux ans plus tard, X-Files s’inscrit dans cette lignée : Chris Carter s’inspire de l’ambiance étrange et des petites villes pleines de secrets. Si l’agent Dale Cooper et Fox Mulder ne se ressemblent pas totalement, leurs méthodes d’investigation les rapprochent.

Une connexion subtile mais intrigante

Sur le papier, les deux séries semblent indépendantes, mais un détail vient semer le doute. Dans le comics The X-Files: Year Zero, Mulder fait une référence explicite à Dale Cooper en reprenant sa phrase culte sur le café. Cette allusion suggère une amitié entre les deux agents du FBI, renforçant l’idée qu’ils évoluent dans le même univers. De plus, leurs enquêtes ont souvent une dimension surnaturelle et explorent les forces invisibles qui façonnent la réalité, un autre point de convergence.

Un lien renforcé par la pop culture

L’acteur David Duchovny, interprète de Fox Mulder, a également joué un rôle marquant dans Twin Peaks en incarnant Denise Bryson. Cette connexion méta-textuelle renforce la filiation entre les deux séries. Par ailleurs, X-Files revisite régulièrement le motif de la ville en apparence tranquille qui cache des secrets effrayants, un élément central de Twin Peaks. Ces similitudes rendent crédible l’idée que Mulder et Cooper auraient pu échanger des informations à l’époque où ils étaient tous deux agents fédéraux.

Un univers partagé ou un simple clin d’œil ?

Bien que Year Zero soit un comic officiel, il ne fait pas partie intégrante du canon strict de X-Files. La référence à Cooper pourrait être un simple hommage plutôt qu’une confirmation d’un univers partagé. Néanmoins, l’idée que ces deux mondes se croisent plaît aux fans et alimente la fascination pour ces séries emblématiques.