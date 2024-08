Le personnage le plus controversé de Twin Peaks est aussi le plus sous-estimé

Bobby Briggs de la série Twin Peaks passe de jeune homme rebelle et délinquant à un adulte plus responsable et réfléchi, cherchant la rédemption et la paix intérieure au fil des saisons.

Tl;dr Bobby Briggs est un personnage complexe de la série Twin Peaks.

Son évolution dans Twin Peaks: The Return est remarquable.

Bobby Briggs est profondément impliqué dans l’univers criminel de Twin Peaks.

Sa relation avec son père a joué un rôle clé dans son changement d’attitude.

Le parcours de Bobby Briggs dans Twin Peaks

Le personnage de Bobby Briggs est l’un des plus controversés de la série originale de Twin Peaks. Son évolution en tant que personnage est un hommage à la série et fait partie de la toile complexe de personnages qui la composent. Dana Ashbrook, l’acteur qui l’incarne, affirme que c’est cet aspect du personnage qu’il a le plus apprécié, plutôt que le mystère général de la série.

Un personnage aux multiples facettes

Bobby Briggs est un adolescent rebelle à la langue bien pendue, impliqué dans le monde criminel de Twin Peaks. En tant que petit ami de Laura Palmer, il est rapidement soupçonné d’être impliqué dans son meurtre. Briggs est profondément lié aux criminels locaux, faisant du trafic de drogues et recourant à la violence.

L’évolution de Bobby Briggs

La présentation initiale de Bobby donne l’image d’un mauvais garçon typique, un vernis qui se fissure rapidement. Son évolution est aidée par son père compréhensif, le Major Garland Briggs, qui lui donne plus tard une leçon sur la rébellion adolescente comme un rite de passage. Malgré le rejet initial de Bobby, cette leçon se révèle finalement juste.

Un personnage méritant plus de respect

La rédemption de Bobby Briggs se construit tout au long de la série. Il ne se comporte pas toujours bien, mais il y a des moments où son esprit agressif dit la vérité sur certaines situations mieux que d’autres personnages. Il a été le seul personnage à prendre la parole lors des funérailles de Laura. Son interruption de la cérémonie est irrespectueuse, mais souligne l’hypocrisie de la ville et présage la corruption qui sera révélée tout au long de la série.