Trois personnages de Star Wars méritent leur propre série sur Disney+

Trois personnages de Star Wars qui mériteraient d'avoir leur propre série télévisée sur la plateforme Disney+.

Tl;dr Star Wars pourrait développer de nouvelles séries TV pour des personnages existants.

Bo-Katan Kryze et Darth Maul sont des candidats potentiels pour leurs propres séries.

Une série préquelle sur Yoda pourrait également intriguer les fans.

Le futur de l’univers Star Wars

L’univers Star Wars, étendu sur neuf films principaux et cinq séries sur Disney+, regorge de personnages prometteurs pour des futures séries TV. Depuis le lancement de Disney+ en 2019, Lucasfilm a mis en lumière une variété de personnages, nouveaux et anciens, à travers ses diverses productions.

Des personnages existants en attente d’un développement

Plusieurs personnages de la franchise Star Wars, ayant déjà fait leur apparition dans les productions existantes, pourraient se prêter parfaitement à de futures séries sur Disney+. Parmi eux, Bo-Katan Kryze, qui a fait sa première apparition dans la série animée Star Wars : The Clone Wars en 2012 avant de jouer un rôle plus important dans les saisons 2 et 3 de The Mandalorian. Son règne sur Mandalore après la saison 3 de The Mandalorian pourrait constituer une base intéressante pour une nouvelle série.

Le côté obscur de la Force

Bien que Star Wars ait tendance à centrer ses projets sur les héros plutôt que sur les méchants, l’idée de créer une future série TV autour du Seigneur Sith préféré des fans, Darth Maul, n’est pas à écarter. Malgré sa courte apparition en live-action, Maul a été présent dans plusieurs séries animées, dont Star Wars : The Clone Wars et Star Wars Rebels. Une série centrée sur Maul, qui retrace son ascension en tant que Seigneur Sith sensible à la force, pourrait captiver les audiences.

Enfin, Yoda, l’un des personnages les plus emblématiques de Star Wars, pourrait lui aussi être le sujet d’une série prequel en live-action. Le chemin vers sa transformation en le plus ancien et le plus puissant Maître Jedi de la galaxie reste largement inexploré et intrigue les fans. De plus, l’attrait pour un tel projet repose sur la nostalgie qu’évoque ce personnage.

Les nouvelles séries Star Wars, Skeleton Crew et Andor sont actuellement diffusées sur Disney+. Le film The Mandalorian and Grogu sortira en salles le 22 mai 2026.