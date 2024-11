Travailler de chez soi favorise le sommeil, révèle une nouvelle étude

Une nouvelle étude révèle que les personnes qui travaillent à domicile dorment davantage.

Tl;dr Les travailleurs à domicile dorment en moyenne 24 minutes de plus.

L’élimination des trajets quotidiens explique ce gain de temps.

Outre le sommeil, le temps supplémentaire est utilisé pour l’exercice.

Le travail à domicile : une clé pour un meilleur sommeil

Le Bureau National des Statistiques a récemment publié un rapport révélant que les personnes travaillant à domicile bénéficient en moyenne de 24 minutes de sommeil supplémentaires par rapport à celles se rendant au bureau. Ces résultats s’inscrivent dans une analyse plus large de l’impact des changements dynamiques du lieu de travail sur les routines quotidiennes à l’ère post-pandémique.

Gain de temps et sommeil supplémentaire

L’augmentation du temps de sommeil est principalement attribuée à l’élimination des trajets quotidiens, un gain de temps significatif pour ceux qui travaillent à distance. Sans avoir à se déplacer entre le domicile et le lieu de travail, les travailleurs à domicile gagnent près d’une heure de temps supplémentaire par jour. Ce temps est ensuite réparti entre le « sommeil et le repos », les travailleurs à domicile trouvant également un supplément de 15 minutes pour faire de l’exercice, par rapport à ceux qui se rendent au bureau.

Les bienfaits du travail à domicile

Les avantages du travail à domicile ne se limitent pas seulement au sommeil. La flexibilité du travail à domicile entraîne souvent un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, qui peut alors avoir un effet d’entraînement sur le bien-être général. Sans trajet, les travailleurs peuvent avoir plus de temps et d’énergie pour s’engager dans l’exercice physique qui ne conduit pas seulement à une meilleure santé globale, mais peut également signifier un meilleur sommeil.

De même, travailler à domicile et éviter un long trajet peut « réduire le stress et une réduction du stress a de nombreux avantages pour la santé, notamment une amélioration de l’humeur, une meilleure qualité de sommeil et une réduction de l’inflammation dans le corps ». Un sondage sur les Perspectives et Conditions des Affaires a également montré que les entreprises encouragent les modes de travail hybrides car ils améliorent le bien-être du personnel.

Le défi du travail à domicile

Cependant, il est important de noter que le lien entre le travail à domicile et l’amélioration du sommeil n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Même si le temps supplémentaire et la flexibilité du travail à domicile sont bénéfiques, les travailleurs à distance doivent veiller à ne pas brouiller la frontière entre le travail et la maison. Cela signifie respecter un horaire de travail fixe et s’assurer que le travail n’empiète pas sur la vie personnelle.

Travailler dans son propre espace de sommeil, par exemple, peut signaler à votre cerveau que votre chambre est un lieu de travail, pas de repos. De plus, se tenir à un horaire de sommeil régulier et s’assurer d’obtenir suffisamment de lumière du jour sont d’autres stratégies pour améliorer le sommeil lorsqu’on travaille à domicile.