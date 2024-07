Transformez votre Game Boy Camera en webcam !

Oubliez les mégapixels, le sujet dont nous allons discuter concerne les kilopixels.

Tl;dr Le GB Operator d’Epilogue permet de jouer avec des cartouches Game Boy sur PC actuel.

Epilogue travaille à transformer la Game Boy Camera en webcam.

Malgré une résolution faible, c’est « la pire et la meilleure webcam ».

La caméra Game Boy continue d’inspirer des projets créatifs.

Une nouvelle vie pour la Game Boy Camera

Oubliez les caméras de vos smartphones et intégrées à vos ordinateurs portables, vos prochaines webcams pourraient fort bien être vos anciennes Game Boy Cameras. Cette initiative innovante provient de Epilogue, basée sur une conception rétro.

GB Operator : La surprise d’Epilogue

Epilogue, une entreprise de premier plan, est l’acteur clé de cette révolution. La compagnie produit le GB Operator, un dispositif qui offre la possibilité de jouer avec des cartouches originales de Game Boy, Game Boy Advance et Game Boy Color sur un PC contemporain ou sur un Steam Deck. Ce boîtier communique avec l’ordinateur à travers l’application d’émulation Playback.

Hello from the team in glorious 16 kilopixels 👋🏻! Coming soon to a GB Operator near you. pic.twitter.com/nFjiQxn9DO — Epilogue (@meet_epilogue) July 2, 2024

Du Game Boy à la webcam

Aujourd’hui, Epilogue a annoncé qu’elle travaille sur une mise à jour qui permettra de transformer la Game Boy Camera en webcam. Si cette webcam possède une résolution discutable, l’expérience promise est exceptionnelle : une image floue, en basse définition, pour un rendu « lo-fi » de 16 kilopixels.

Selon la société, « Nous avons maintenant un flux en direct de la Game Boy Camera, mais nous devons encore peaufiner certaines choses et permettre des options de configuration ». Ils sont ravis de ce progrès et impatients de voir l’amusement que cela peut générer, décrivant leur produit comme « la pire et la meilleure webcam que vous n’aurez jamais ».

Le Game Boy inspire toujours

Plus de trois décennies après sa sortie, le Game Boy offre toujours une inspiration sans fin pour des projets des plus créatifs. Les adaptations de la Game Boy Camera ont déjà été réalisées par des fans, et même une reconstitution de matériel fait maison. La preuve que la Game Boy continue d’inspirer étrangement des expériences très créatives.