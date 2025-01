Nintendo fait allusion à un nouveau produit qui n’est pas la Switch 2

Nintendo fait monter l'excitation en dévoilant un nouveau produit mystère qui, selon eux, n'est pas la suite tant attendue de la Nintendo Switch.

Un partenariat Nintendo-Lego pour un produit innovant

Le géant japonais du jeu vidéo, Nintendo, a piqué la curiosité des fans en évoquant l’existence d’un nouveau produit. Non, il ne s’agit pas de la très attendue Nintendo Switch 2. Au lieu de céder à la frénésie mondiale autour de la prochaine console, Nintendo s’associe avec le leader du jeu de construction, Lego.

Une version Lego du Game Boy

Les deux entreprises ont partagé une vidéo sur Instagram, révélant qu’elles travaillent sur une nouvelle version Lego du légendaire Game Boy. Prévue pour octobre 2025, cette édition spéciale promet de raviver la nostalgie des inconditionnels de Nintendo.

La vidéo, accompagnée de la légende « Construisez le système classique de Nintendo en forme de Lego. Disponible en octobre 2025 », montre une pièce de Lego noire en forme de D-pad, ainsi que les célèbres boutons violets du Game Boy tombant à la manière de Tetris sur l’écran.

Build the classic Nintendo system in LEGO® form. Coming October 2025. pic.twitter.com/4NnMcpWk8g — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) January 9, 2025

Une collaboration fructueuse

Ce n’est pas la première fois que Nintendo et Lego s’associent. On peut citer les nombreux sets Lego inspirés de l’univers Nintendo, comme un Mario et Yoshi en pixels, une plante piranha, ou même un set Lego Mario Kart à venir. Il y a quelques années, un set de répliques de l’original NES de 2 600 pièces avait également été lancé, accompagné d’un écran de télévision affichant une capture d’écran de Super Mario en blocs.

Et la Nintendo Switch 2 dans tout ça ?

Alors que l’attente autour de la Switch 2 est à son comble, Nintendo reste pour l’instant silencieux. Les fans attendent avec impatience des informations plus détaillées sur ce produit Lego, notamment son prix, le nombre de pièces ou encore sa capacité à jouer à des jeux. Plus de détails devraient être communiqués par Lego ou Nintendo prochainement.