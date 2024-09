Découvrez comment les nouvelles consoles Pocket en édition limitée d’Analogue s’inspirent du Game Boy Color

Le jeudi 12 septembre, dès 17h, heure française, les consoles seront mises en vente. Êtes-vous prêts à saisir cette opportunité unique ?

Tl;dr La console rétro Analogue’s Pocket sera disponible en six couleurs.

Les nouvelles couleurs sont basées sur les teintes originales du Game Boy Color.

Les versions standard seront également réapprovisionnées le même jour.

Une mise à jour logicielle est également prévue pour le 12 septembre.

Revivez la nostalgie avec Analogue’s Pocket en couleurs

La console de jeu rétro Analogue’s Pocket se vêt de nouvelles couleurs, pour le plus grand plaisir des nostalgiques. Ces nouvelles éditions limitées, en plus du noir et du blanc standard, seront mises en vente le 12 septembre à 11h ET, avec un délai d’expédition de 24 à 48 heures après la confirmation de votre commande.

Un clin d’œil au Game Boy Color

Ces six nouvelles teintes sont un hommage aux couleurs de la coque originale de la Game Boy Color, vendue de 1998 à 2003. On retrouve ainsi les couleurs Berry, Dandelion, Gold, Grape, Kiwi et Teal. Chacune de ces consoles en édition limitée sera vendue au prix de 250$.

Retour des modèles standards

Toutefois, les amateurs du modèle standard de la Pocket ne sont pas en reste. En effet, Analogue a prévu de réapprovisionner ces modèles le même jour. Les consoles seront expédiées immédiatement après l’achat, reflétant la volonté d’Analogue de maintenir en stock les versions standard autant que possible.

Une mise à jour logicielle en approche

Par ailleurs, Analogue a annoncé une mise à jour logicielle 2.3 pour la console. Les détails sur cette mise à jour ne sont pas encore tous connus, mais elle sera disponible le « 12 septembre ». Nous ne manquerons pas de vous tenir informés dès que nous aurons plus d’informations à ce propos.