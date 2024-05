Les nouvelles consoles portables d’Ayaneo s’inspirent du Game Boy et du GB Micro

La société a également laissé entendre qu'un mini PC et une station d'accueil mobile seraient prochainement disponibles. Vous êtes curieux d'en savoir plus sur ces nouveaux produits à venir?

Tl;dr Ayaneo annonce de nouveaux produits de jeux portables rétro.

Le Pocket DMG et le Pocket Micro sont inspirés du design de la Game Boy.

Un nouveau mini PC, le Retro Mini PC AM01S, a également été annoncé.

Le Starship Graphics Dock AG01 offre une performance graphique mobile.

L’âge d’or du gaming portable avec Ayaneo

Vivons-nous l’apogée du gaming portable ? Ayaneo, acteur majeur du renouveau rétro, semble nous appuyer dans cette direction avec son éventail de produits annoncés récemment, dont deux consoles portables inspirées de la célèbre Game Boy.

Les consoles portables : Pocket DMG et Pocket Micro

Pocket DMG, quasi-exacte extension du Pocket S, se distingue par son écran OLED, du jamais vu sur les consoles portables anciennes. Cette fonctionnalité mettra en valeur les jeux rétro avec le chipset Snapdragon G3x Gen 2 intégré – identique à celui du Pocket S. L’apparence est attrayante, combinant un style vintage Game Boy et des innovations esthétiques. Animée d’un joystick à gauche et d’une ventilation latérale, l’interface se veut intuitive et pratique.

Emboîtant le pas, le Pocket Micro allie l’esthétique du Game Boy Micro, version économique de 2005, à une utilisation optimisée – écran plein format 960×640, sans étirements malgré la taille compacte de l’appareil. Sous un cadre solide en aluminium, il offre deux joysticks avec un D-pad et des touches ABXY, fidèle à la disposition originelle. Le processeur Helio G99 promet une puissance inattendue pour revivre vos titres rétro favoris.

Expansion de la collection Remake

Retro Mini PC AM01S, le nouveau venu de la gamme, mérite attention. Il propose du refroidissement à double ventilateur et des processeurs de qualité d’ordinateur portable. Disponible en deux versions – dotées du Ryzen 7 8845HS et du Ryzen 9 8945HS -, ce mini PC possède un écran inclinable, permettant une utilisation flexible – du simple horloge numérique à d’autres fonctions.

Dernières annonces : Starship Graphics Dock AG01

Le Starship Graphics Dock AG01 évoque un vaisseau spatial rétro, à l’image de Battlestar Galactica des années 1970. Première station d’accueil mobile d’Ayaneo, elle inclut la carte graphique AMD Radeon RX 7600M XT et sera initialement disponible en rouge et gris. Ayaneo invite également les fans à exprimer leurs préférences en matière de couleurs.