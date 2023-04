Toutes les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour March Pixel Feature

Les Google Pixel ont reçu de nouvelles fonctionnalités en mars. Une mise à jour toujours bienvenue.

D’ordinaire, Google propose sa mise à jour fonctionnelle mensuelle le premier lundi de chaque mois. Malheureusement, pour mars, il y a eu du retard. Mais cela n’a pas empêché les possesseurs d’un Google Pixel de tout savoir des nouveautés prévues. En effet, la liste de ces nouveautés avait fuité.

Comme le rapportait 9to5Google, le changelog de cette mise à jour March Pixel Feature est connu et si ce n’est pas la mise à jour la plus excitante que la firme de Mountain View ait pu proposer, il y a certains changements très intéressants.

Tout d’abord, la Pixel Watch s’offre une fonction de Détection de chute. C’est une très bonne option à avoir dans une smartwatch : si vous venez à tomber, votre montre pourra vous permettre de contacter les urgences.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro ont aussi droit à une amélioration du Mode Vision de Nuit. Selon Google, la fonctionnalité “peut désormais vous donner des photos en faible luminosité encore plus rapidement”, grâce à diverses améliorations dans les algorithmes associés à la puce Google Tensor, un ajout bienvenu pour celles et ceux qui prennent souvent de tels clichés. Les possesseurs de Pixel 7 et Pixel 7 Pro profitaient déjà de ces améliorations, mais c’est une bonne chose de les voir arriver sur des appareils plus anciens.

Une mise à jour toujours bienvenue

En parlant d’appareils plus anciens, les utilisateurs ayant un Pixel 4a ou 5a auront désormais accès à la fonction Direct My Call. Celle-ci opère lorsque vous êtes en contact avec un répondeur et vient afficher à l’écran les différentes options que vous devez normalement écouter. Plutôt que d’attendre que le robot ait fini d’énumérer lesdites options, vous pouvez faire votre choix plus facilement, visuellement.

Enfin, Health Connect est désormais disponible comme une application native sur les appareils Pixel. Health Connect permet aux apps de partager des données de santé les unes avec les autres, et vous donne la possibilité de gérer l’accès que chacune de ces apps a à ces mêmes données.