Toutes les nouveautés d'iOS 17 annoncées par Apple à la WWDC 2023

La WWDC 2023 fut riche en annonces. En ce qui concerne l’iPhone, le plus important fut évidemment iOS 17. Si cette nouvelle version majeure ne sera pas la plus révolutionnaire, elle ajoute de nombreuses nouveautés très intéressantes, pour peu que votre iPhone soit compatible.

Nouvelle app Téléphone

L’app Téléphone est mise à jour avec iOS 17. Arrive notamment une fonctionnalité de personnalisation de votre image de contact. Chaque fois que vous appelez quelqu’un avec un iPhone compatible, celui-ci verra votre image de contact personnalisée. Il y a aussi “Live Voicemail” qui, lorsque vous basculez un appel sur la boîte vocale, vous affichera une transcription en direct du message vocal de l’appelant. Très pratique. Apple précise aussi que si vous avez l’option pour basculer automatiquement les appelants inconnus, iOS enverra immédiatement l’appel vers Live Voicemail et les numéros identifiés comme spam seront simplement refusés.

Nouveautés dans iMessages

Depuis iOS 11, Apple garde les apps iMessage dans un drawer sous le champ texte. Pas super comme expérience. Avec iOS 17, toutes ces apps sont derrière une icône + à côté du champ texte. Apple met aussi l’accent sur la sécurité avec, notamment, “Check In” qui permet à un ami de savoir si vous êtes arrivé(e) à destination. Si l’iPhone détecte que vous n’avancez plus ou que vous avez fait un grand détour, votre ami peut visualiser votre localisation, votre niveau de batterie restante et votre connexion cellulaire.

Vous pouvez d’ailleurs aussi voir les localisations partagées directement dans les messages. La recherche dans les messages s’améliore et vous pouvez lire les transcriptions des messages audio. Lorsque vous ouvrez une longue conversation, vous voyez d’abord le premier message non lu. Vous pouvez aussi balayer vers la droite n’importe quel message pour envoyer une réponse rapide plutôt que de devoir rester appuyé longtemps.

Tout peut être sticker

Tout peut être sticker avec iOS 17. Ceci fonctionne via la fonction de l’année dernière qui permet de sortir le sujet de n’importe quel photo. Ces sujets peuvent être des stickers, à retravailler comme vous voulez et utiliser où vous voulez.

Laisser un message audio ou vidéo dans FaceTime

Lorsque vous appelez sur FaceTime et que le destinataire ne répond pas, vous pouvez laisser un message audio ou vidéo. C’est comme un message vocal, mais avec votre visage. Consultable sur l’Apple Watch, qui plus est. FaceTime accueille aussi les réactions 3D. Vous pouvez en lancer avec des gestes. Il est aussi possible de démarrer un appel FaceTime depuis votre Apple TV en utilisant la caméra de l’iPhone.

Mode StandBy

StandBy transforme votre iPhone en smart display quand il est sur le côté en charge. Cet écran peut être personnalisé à loisir, avec des widgets et autre. La nuit, l’écran devient rouge pour ne pas vous brûler la rétine.

Grandes améliorations pour les widgets interactifs

Les widgets furent bienvenus dans iOS, mais ils restaient peu pratiques. Tapoter dessus ne faisait toujours qu’ouvrir l’app. Désormais, les widgets peuvent avoir de vrais boutons d’action.

AirDrop voit arriver “NameDrop”

Avec iOS 17, AirDop reçoit sa plus grosse mise à jour en date. Vous pouvez partager des données simplement en rapprochant vos appareils, mais Apple met l’accent sur l’échange de contact, avec NameDrop. Parfait pour passer une carte de visite. Et bien que la fonction ne soit pas terminée pour le lancement de cette nouvelle version, vous pourrez bientôt terminer un transfert AirDrop via internet.

Le journal quotidien selon Apple

Apple se lance dans la tenue de journal avec une app baptisée… “Journal”. Contrairement aux apps conventionnelles, Journal est profondément intégrée dans vos habitudes quotidiennes. L’app prend ce que vous avez fait ce jour – photos, musique, sport – et génère des entrées depuis ces événements et vous propose d’écrire autour de tout cela.

La correction automatique ne transformera plus “fuck” en “duck”

La correction automatique s’améliore. Vous aurez aussi la possibilité de tapoter sur une correction pour l’annuler, et le système apprend dans ces cas-là aussi. Vous verrez aussi des prédictions de texte. Il suffira de tapoter dessus pour insérer le texte en question.

Les profils dans Safari

Safari est le navigateur par défaut sur les appareils Apple, mais il est encore derrière la concurrence dans de nombreux secteurs. Avec iOS 17 arrivent les profils. Vous pouvez séparer votre compte perso de votre compte pro.

La navigation privée s’améliore aussi : les fenêtres privées peuvent être verrouillées. Et les trackers y sont désormais bloqués par défaut. Ils disparaissent même des URL.

Les codes 2FA fonctionnent aussi via email

iOS est particulièrement efficace pour saisir vos codes 2FA lorsque vous les recevez en SMS. Désormais, cela fonctionne aussi si vous les recevez via email. Et vous pouvez partager facilement des mots de passe et passkeys avec vos amis et la famille.

Music vous laisse SharePlay avec CarPlay

Point de réelles nouveautés pour l’app Music, mais désormais, tout le monde peut SharePlay sa musique sur CarPlay. Il est aussi possible de collaborer sur des playlists.

AirPlay s’améliore

Apple apprend de vos habitudes d’AirPlay pour vous proposer en premier l’appareil le plus susceptible d’être utilisé. Et bientôt, vous pourrez utiliser AirPlay dans les chambres d’hôtel, directement, sans brancher ou payer quoi que ce soit.

AirPods

L’Adaptive Audio fait son apparition, utilisant la réduction de bruit active et le mode transparence pour augmenter les conversations et diminuer les bruits ambiants. Vous pouvez aussi rendre muet, vous-même ou le destinataire, en appuyant simplement sur la branche des AirPods Pro et vous pouvez passer plus facilement encore d’un appareil à un autre.

Apple Plans passe en hors-ligne

Apple Plans prend désormais en charge les cartes hors-ligne. Et si vous avez un véhicule électrique, vous aurez la disponibilité des stations de recharge en temps réel.

Siri n’a plus besoin de “Dis”

“Dis Siri” est mort, vive “Siri”. Un mot d’activation suffit pour déclencher l’assistant d’Apple. Et vous pouvez aussi enchaîner les commandes/questions.

Spotlight inclut les raccourcis

La recherche Spotlight fait remonter les raccourcis concernés. Si vous cherchez “photos”, iOS peut vous suggérer le raccourci vers l’album Favoris.

Visual Look Up

Sans parler d’intelligence artificielle, certaines fonctionnalités d’IA arrivent dans iOS 17. Pointez votre caméra sur votre assiette et vous aurez une recette.

L’app Santé ajoute une fonction de santé mentale

Vous pouvez désormais dire à l’app comment vous vous sentez, avec un retour visuel, et suivre ainsi votre santé mentale dans le temps.

Confidentialité et sécurité pour protéger les contenus sensibles

Apple a amélioré sa sécurité des communications, pour les parents qui souhaitent surveiller que des vidéos ou photos sensibles ne soient pas envoyées ou reçues. La fonction va désormais au-delà de Messages. Et il est possible de flouter les contenus sensibles.

Vous pouvez aussi choisir des photos précises à partager dans l’app sans révéler les autres. Vous pouvez aussi ajouter un événement du Calendrier depuis une app sans que cette app ait accès à vos infos. Enfin, Apple étend le mode verrouillage pour être plus puissant encore.

Accessibilité

Apple avait annoncé ces fonctions avant la WWDC. Notamment Voix personnelle : iOS vous demande de lire certains textes à voix haute pour créer une voix artificielle qui ressemble. Et cette voix pourra être utilisée pour lire à voix haute chaque fois que vous le souhaitez.

PDF dans Notes

Il devient possible de visualiser et modifier les PDF dans Notes. Et vous pouvez utiliser le remplissage automatique pour saisir automatiquement des informations dans un document.

Photos reconnaît mieux les gens

L’app reconnaît lieux vos proches et vos amis. Ainsi que les chiens et les chats.

D’autres surprises

Apple n’a pas tout annoncé. Nous avons déjà fait un petit tour d’horizon. Et il y aura d’autres nouveautés à découvrir par la suite.