Tout savoir sur Screamboat, le film d’horreur inspiré de Steamboat Willie

Screamboat est une version horrifique de Steamboat Willie où le célèbre personnage de dessin animé est plongé dans un univers sombre et cauchemardesque.

Un ancien héros de dessin animé devient un personnage d’horreur

L’entrée du court-métrage Steamboat Willie dans le domaine public en 2024 a transformé le monde du cinéma d’horreur. Un nouveau film d’horreur utilisant le célèbre personnage de Mickey Mouse, intitulé Screamboat, a été annoncé.

De Steamboat Willie à Screamboat

Le court-métrage original de 1928, créé par Walt Disney et Ub Iwerks, présentait Mickey en tant que capitaine d’un bateau à vapeur, participant à diverses péripéties avec des versions primitives des personnages de Disney comme Pete et Minnie Mouse. Ce court-métrage a été un jalon dans l’histoire de l’animation, notamment pour son utilisation précoce du son synchronisé.

Un casting étoilé pour une version horrifique de Mickey Mouse

Le film d’horreur à petit budget Screamboat, prévu pour une sortie en salle en 2025, met en scène un casting accompli d’acteurs d’horreur, notamment David Howard Thornton, connu pour avoir joué Art le Clown dans la franchise Terrifier, dans le rôle du souris meurtrière. Parmi les autres acteurs figurent Amy Schumacher, Jesse Posey, Jesse Kove, Rumi C Jean-Louis, Jarlath Conroy et Charles Edwin Powell.

Screamboat : une histoire de survie sur un ferry à New York

L’intrigue de Screamboat se déroule sur un ferry à New York et suit divers passagers tentant de survivre à la furie meurtrière de Steamboat Willie. Bien que le détail de l’intrigue reste inconnu, on sait que le film s’inspire de la structure du court-métrage original, avec une touche horrifique.