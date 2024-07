Tout savoir sur King Spawn, le film de Blumhouse Productions et Todd McFarlane

Blumhouse Productions dévoile un nouveau titre et un nouveau logo pour l'adaptation cinématographique de Spawn.

Tl;dr Le film Spawn se nomme désormais King Spawn.

Le logo et le titre ont été dévoilés par Blumhouse Productions.

Aucune information inédite sur l’avancée de la production de King Spawn n’a été divulguée.

King Spawn est en développement depuis plus de deux décennies.

Une nouvelle ère pour Spawn

Le titre du prochain film basé sur les bandes dessinées Spawn, créées par Todd McFarlane en 1992, a été dévoilé. Le public est maintenant impatient de découvrir King Spawn. Bien que le film soit en développement depuis de nombreuses années, il n’a été officiellement confirmé par Blumhouse Productions qu’en 2020.

Un titre et un logo intrigants

Outre le titre, McFarlane a également partagé un aperçu du nouveau logo du film. Celui-ci, écrit dans une police noire qui semble dessinée à la main, renforce la curiosité entourant le projet. Toutefois, le créateur des bandes dessinées n’a pas donné plus de détails sur le développement de King Spawn.

Un long chemin vers la réalisation

La couverture du film mentionne Matt Mixon, Malcolm Spellman et Scott Silver comme scénaristes, mais ne divulgue aucune information concernant la date de sortie ou le casting. Cependant, il est intéressant de noter que ce ne sera pas la première fois que les bandes dessinées Spawn seront portées à l’écran. En 1997, Spawn avait été adapté en série animée pour adultes et en film live-action. Malheureusement, le film n’avait pas été bien accueilli, obtenant de mauvaises critiques et des performances décevantes au box-office.

Un reboot très attendu

Après l’échec du film live-action et le succès mitigé de la série animée, un redémarrage de Spawn avait été annoncé dès 1998. Cependant, le projet a longtemps stagné, faute de studio pour le produire. Ce n’est qu’en 2017 que Blumhouse s’est associé au projet, confirmant en 2020 le début du développement actif du film et la participation de Jamie Foxx. Depuis, la date de sortie de Spawn a été fixée à 2025.