Tout savoir sur Avengers: Doomsday

Avengers: The Kang Dynasty est officiellement devenu Avengers: Doomsday et marque le retour des frères Russo à la réalisation d'un film Marvel.

En 2026, le cinquième volet des Avengers, intitulé Avengers: Doomsday, verra l’acteur américain Robert Downey Jr. revenir avec un nouveau rôle, à savoir Doctor Doom et non Iron Man.

Just announced in Hall H:



The Russo Brothers return to direct Marvel Studios’ Avengers: Doomsday, starring Robert Downey Jr. as Doctor Doom. Only in theaters May 2026. #SDCC pic.twitter.com/oqnSwWKnYn

— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024