Tout ce qu’il faut savoir à ce jour sur le spin-off 6666 de Yellowstone

Le spin-off de la série Yellowstone, intitulé 6666, suscite déjà l’intérêt des fans. Découvrez les premières informations disponibles sur cette nouvelle production : intrigue attendue, casting envisagé et date de sortie potentielle.

Tl;dr « 6666 » : spin-off « Yellowstone » au statut incertain

Intrigue centrée sur le légendaire ranch texan, sans Duttons

Quelques personnages secondaires devraient revenir au casting

L’avenir incertain de « 6666 », un spin-off très attendu

Depuis l’annonce en 2021 de « 6666 », nouveau spin-off de la franchise à succès Yellowstone créée par Taylor Sheridan, le projet se fait particulièrement discret. Alors que les séries phares comme « 1883 » et « 1923 » ont déjà tiré leur révérence, les regards des fans se tournent vers les prochaines déclinaisons, dont ce fameux spin-off situé au cœur du Texas. Pourtant, rien n’indique pour l’instant une mise en production imminente.

L’intrigue : cap sur le mythique ranch texan

À la différence des précédentes séries centrées sur la famille Dutton, « 6666 » promet de s’éloigner de cette dynastie. L’histoire devrait explorer la vie quotidienne au sein du célèbre ranch texan Four Sixes, réputé pour ses chevaux d’exception et ses traditions séculaires. Bien que le synopsis officiel reste volontairement évasif, on peut s’attendre à retrouver les ingrédients qui ont fait le succès de l’univers Yellowstone : tensions sociales, rivalités âpres et menaces sur l’équilibre ancestral du lieu. Quelques allusions lors de la saison 5 – notamment lorsque Beth Dutton et Rip Wheeler évoquent un départ pour préserver leur mode de vie – laissent entendre que ce sanctuaire du cowboy pourrait bientôt attirer les convoitises de promoteurs sans scrupules.

Status quo côté production : entre attente et espoirs des fans

Malgré l’enthousiasme entourant ce nouvel opus, il règne une vraie incertitude autour du calendrier. Engagé sur plusieurs autres projets comme « Landman », Taylor Sheridan a lui-même reconnu la complexité logistique d’un tournage au sein d’un ranch toujours en activité : « Cela demande une attention particulière car il s’agit d’un lieu réel avec des familles qui y travaillent… Il faut respecter leur histoire. J’ai dit au studio d’être patient. ». Autant dire qu’aucune date n’a filtré à ce jour. Pour autant, ni abandon officiel ni confirmation ferme ne sont venus clarifier l’avenir du projet.

Casting pressenti : quelques têtes connues à prévoir ?

Si le casting reste non confirmé, certains indices suggèrent le retour d’acteurs familiers aux fans de la saga :

Jefferson White (Jimmy Hurdstrom) , muté au Four Sixes dans la série-mère ;

, muté au Four Sixes dans la série-mère ; Kathryn Kelly (Emily) , rencontrée sur place ;

, rencontrée sur place ; Jennifer Landon (Teeter) , venue chercher un nouveau départ après un drame ;

, venue chercher un nouveau départ après un drame ; Taylor Sheridan lui-même (Travis Wheatley), dont le personnage haut en couleur pourrait apporter une touche d’humour bienvenue.

Si l’attente reste de mise pour ce spin-off au potentiel certain, la promesse d’une plongée inédite dans l’Amérique rurale façon Sheridan continue d’alimenter toutes les spéculations.