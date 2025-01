Tout ce qui a été dévoilé lors de la conférence Xbox Developer Direct

Découvrez toutes les nouveautés de la marque Xbox de Microsoft pour 2025.

Tl;dr Microsoft a dévoilé Ninja Gaiden 4.

Les titres seront disponibles sur Xbox Game Pass dès leur lancement.

Les jeux South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 et Doom: The Dark Ages ont eu le droit à une nouvelle présentation.

Un vent nouveau souffle sur Xbox

La conférence Xbox Developer Direct de Microsoft a suscité l’enthousiasme avec l’annonce de Ninja Gaiden 4.

Ninja Gaiden 4 : le renouveau d’une saga

Ce nouveau volet, co-développé par Team Ninja et PlatinumGames, connu pour la série Bayonetta, introduit un nouveau protagoniste, Yakumo. Ninja Gaiden 4 est présenté comme le « véritable successeur » de Ninja Gaiden 3, venant effacer l’échec du spinoff Ninja Gaiden Z. Le jeu, qui semble trouver un équilibre parfait entre le style classique de Ninja Gaiden et l’action propre à PlatinumGames, sera disponible sur PC, PS5 et Xbox à l’automne prochain, et intégrera le Xbox Game Pass dès le premier jour.

South of Midnight : une nouvelle aventure attendue

Après Ninja Gaiden 4, l’attention s’est portée sur South of Midnight, le prochain jeu de Compulsion Games, précédemment à l’œuvre sur We Happy Few. Le studio a révélé une date de sortie : le 8 avril 2025. Ce jeu très attendu sera également disponible sur le Game Pass dès le jour de sa sortie.

Clair Obscur: Expedition 33 : un voyage fantastique

Le titre Clair Obscur: Expedition 33 , déjà sur nos radars depuis un certain temps, a également été présenté. Ce premier jeu du studio français Sandfall Interactive, inspiré par la France de la fin du XIXe siècle, est une aventure fantastique qui semble emprunter beaucoup à l’univers des JRPG. Sa sortie est prévue pour le 24 avril sur PC, PlayStation 5 et Xbox et, là encore, il sera accessible sur le Game Pass dès le premier jour.

Doom: The Dark Ages : le retour d’un grand nom

Enfin, Doom: The Dark Ages, développé par id Software, a fait sensation. Présenté comme le plus grand jeu Doom jamais créé, mais aussi comme le plus concentré, ce nouvel opus nous emmène dans un enfer médiéval et cosmique. Il sortira le 15 mai pour PC, PS5 et Xbox Series X/S, y compris sur Game Pass.

En somme, le début de l’année 2025 s’annonce prometteur pour Xbox, bien que certains aient remarqué que presque tous les jeux présentés seront également disponibles sur PS5 et PC.