The Game Awards 2024 : 15 révélations majeures et nouvelles bandes-annonces dont The Witcher 4 et Elden Ring

L'édition 2024 des Game Awards a été riche en surprises : découvrez les 15 annonces les plus impressionnantes et les nouvelles bandes-annonces dévoilées, y compris celles des très attendus The Witcher 4 et Elden Ring.

Tl;dr Astro Bot remporte le prix du Jeu de l’année aux Game Awards.

Annonces de nouveaux jeux comme Intergalactic: The Heretic Prophet et Split Fiction.

Retours de franchises comme Okami, Onimusha, Ninja Gaiden et Virtua Fighter.

Les Game Awards saluent Astro Bot

Les Game Awards ont pris fin, avec une victoire mémorable pour l’équipe Asobi dont le jeu Astro Bot a remporté le prix du Jeu de l’année. Notre critique plus tôt cette année a qualifié Astro Bot de « l’un des meilleurs jeux que Sony ait jamais créés », et il semble que l’industrie et le public des joueurs soient du même avis.

Une cérémonie riche en annonces

Comme toujours, l’événement a été un mélange de cérémonie de remise de prix, de publicités et de marathon d’annonces de jeux. De nombreux jeux ont été dévoilés, dont Intergalactic: The Heretic Prophet de Naughty Dog, The Witcher 4 de CD Projekt RED et Split Fiction de Hazelight. Nous avons également assisté à un retour en force de franchises longtemps en sommeil comme Okami, Onimusha, Ninja Gaiden et Virtua Fighter.

Retour sur les moments forts

Si vous avez manqué la cérémonie, vous pouvez visionner tous les vainqueurs sur le site officiel des Game Awards. L’un des moments forts de l’événement a été le medley de l’Orchestre de Jeux Vidéo pour le GOTY, avec des arrangements pour Astro Bot et Balatro qui ont marqué les esprits.

Les annonces remarquables

Voici quelques-unes des meilleures annonces de la soirée, sans ordre particulier. Des bandes-annonces sont disponibles pour chacun de ces jeux, offrant un aperçu de ce que les studios nous réservent pour les mois à venir. De The Witcher 4 à Split Fiction en passant par Intergalactic: The Heretic Prophet, le futur de l’industrie du jeu vidéo s’annonce prometteur.

Mise à jour du 13 décembre à 15h00 ET : Cet article a été mis à jour pour inclure quelques autres histoires qui ont émergé après notre publication initiale. Profitez des bandes-annonces de Dispatch et Onimusha ! (Le titre a également été mis à jour de « 13 » à « 15 » parce que les mathématiques sont importantes.) Nous avons également ajouté un lien pour voir tous les gagnants des prix, une mention de notre critique d’Astro Bot, et un lien vers le medley de l’Orchestre des Game Awards, juste parce que.