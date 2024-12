The Witcher 4 : le début d’une nouvelle saga avec Ciri en héroïne

CD Projekt RED introduit The Witcher 4, un nouvel opus où l’obscurité et la complexité du monde des sorceleurs sont poussées à de nouveaux sommets.

Tl;dr The Witcher 4 débute une nouvelle ère avec Ciri.

CD Projekt RED va proposer une aventure sombre dans un monde ouvert.

Ciri fera face à des défis complexes, mêlant magie, combats et choix moraux.

Ciri prend la place de Geralt de Riv

L’un des aspects les plus marquants de The Witcher 4 est l’arrivée de Ciri en tant que protagoniste principale. Après avoir joué un rôle clé dans The Witcher 3, elle prend cette fois les rênes de l’histoire, et ce choix, selon Sebastian Kalemba, le directeur du jeu, est apparu comme une évidence. Le studio polonais CD Projekt RED voulait depuis longtemps lui offrir une place centrale dans l’intrigue, un souhait désormais réalisé. Ce changement marque le début d’une nouvelle ère pour la saga, avec une Ciri déterminée à suivre sa propre voie, tout en explorant des thématiques plus profondes autour du rôle d’un sorceleur et de la destinée.

Une histoire sombre et ancrée dans la réalité

Dans le trailer de presque six minutes, les joueurs découvrent un aspect plus sombre et réaliste de l’univers de The Witcher. Ciri arrive dans un village isolé, où un monstre exige des sacrifices humains pour survivre. Cette histoire, bien que indépendante, permet d’aborder des sujets plus larges, comme les superstitions et les préjugés qui définissent la réalité des villageois. Ciri, en tant qu’outsider, doit faire face à une confrontation difficile : tuer un monstre, mais aussi lutter contre des monstruosités humaines invisibles. Ce mélange de combats physiques et de réflexion sociale donne au jeu une profondeur qui dépasse le simple affrontement de créatures.

Des capacités de combat et de magie évoluées

Ciri, en tant que protagoniste principale, bénéficie d’un ensemble de nouvelles capacités qui enrichissent son gameplay. Dans The Witcher 4, elle utilise une chaîne pour attaquer ses ennemis à distance et dispose de pouvoirs magiques plus puissants, illustrant sa maîtrise de l’énergie surnaturelle. Ces éléments permettent de varier les stratégies de combat, offrant aux joueurs une grande liberté dans la manière d’affronter les monstres et les ennemis. L’accent mis sur ses aptitudes magiques et sa rapidité au combat donne à Ciri une dimension unique, la rendant à la fois agile et redoutable sur le terrain.

Un monde ouvert et ambitieux

The Witcher 4 promet d’être l’opus le plus ambitieux de la saga en termes d’open world. Il utilise l’Unreal Engine 5 pour offrir une immersion totale dans un univers vaste et richement détaillé. Les paysages sombres et les décors réalistes viendront renforcer l’atmosphère du jeu, tout en offrant une exploration libre et dynamique. Les joueurs pourront parcourir un monde ouvert tout en suivant l’histoire de Ciri, confrontée à des choix moraux complexes et à un environnement hostile. L’utilisation des dernières technologies graphiques garantit une expérience immersive, digne des plus grandes productions du genre.