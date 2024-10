Tout ce que nous savons sur la saison 2 d’Obi-Wan Kenobi

Après le succès de la première saison, les fans de la série télévisée Obi-Wan Kenobi attendent avec impatience des nouvelles concernant une deuxième saison sur la plateforme de streaming Disney+.

Tl;dr Une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi est envisagée.

Ewan McGregor et Hayden Christensen pourraient reprendre leurs rôles.

Aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant cette deuxième saison.

Des rumeurs autour d’une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi

La série Obi-Wan Kenobi, qui a marqué le retour de Ewan McGregor et Hayden Christensen, a suscité un engouement certain. Malgré un accueil mitigé de la trilogie prequel de Star Wars, la série a su conquérir le public au fil du temps. Les fans attendent donc avec impatience des nouvelles concernant une éventuelle deuxième saison.

Des échos positifs venant des acteurs

Invité à la Comic Con de Los Angeles, Ewan McGregor a laissé entendre qu’il était au courant de discussions internes chez Lucasfilm concernant une deuxième saison d’Obi-Wan Kenobi. De plus, il a évoqué l’existence de deux intrigues potentielles : l’une se déroulant durant la Guerre des Clones et l’autre plus proche de Star Wars, épisode IV: Un nouvel espoir. Ewan McGregor semble privilégier la première option.

Hayden Christensen a également exprimé son désir de revenir dans la peau de Dark Vador. Même si aucune annonce officielle n’a encore été faite, ces déclarations sont les plus optimistes à ce jour.

Un futur encore incertain

Deborah Chow, directrice de la série, a mentionné que Obi-Wan Kenobi avait initialement été conçue comme une série limitée et qu’aucune suite n’était prévue. Cependant, l’augmentation de l’intérêt pour la série et le ralentissement du planning de diffusion télévisé pourraient inciter Lucasfilm à envisager une deuxième saison. Si tel est le cas, l’annonce sera probablement faite lors de la prochaine Star Wars Celebration.