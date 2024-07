Star Wars s’offre une trilogie politique avec Reign of the Empire

Lucasfilm Publishing a dévoilé Star Wars: Reign of the Empire, une nouvelle trilogie de romans visant à explorer les origines politiques de l'Alliance Rebelle.

Tl;dr Une nouvelle trilogie de romans Star Wars mettra en lumière Padmé Amidala, Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa.

Le premier volume, Mask of Fear, se concentrera sur le rôle souvent négligé de Padmé Amidala dans la Rébellion.

Star Wars: Reign of the Empire explorera également les débuts de la Rébellion et les rôles de Mon Mothma et Bail Organa.

Star Wars: Reign of the Empire reconnaîtra enfin l’impact considérable de Padmé Amidala sur la galaxie.

Padmé Amidala à l’honneur dans une nouvelle trilogie de romans Star Wars

Dans l’univers de Star Wars, Padmé Amidala est un personnage respecté, bien que sa véritable importance ait été quelque peu minimisée dans les films et les séries télévisées de la franchise. Toutefois, une nouvelle trilogie de romans intitulée Star Wars: Reign of the Empire, écrite par Alexander Freed, Rebecca Roanhorse et Fran Wilde, promet de réparer cette omission.

La reconnaissance tant attendue de Padmé Amidala

Le premier volume de Star Wars: Reign of the Empire, qui sortira le 25 février 2025, se concentrera sur l’héritage de Padmé Amidala et son rôle souvent négligé dans la Rébellion. Cette reine de Naboo, femme d’Anakin Skywalker et mère de Luke et Leia, a eu un impact significatif sur la galaxie, bien au-delà de ces relations familiales.

Un rôle clé dans la création de la Rébellion

Padmé Amidala a joué un rôle déterminant dans la création de la Rébellion. En effet, elle a participé à la mise en place de la Délégation des 2000, un groupe de sénateurs qui ont tenté, en vain, de faire renoncer Palpatine à ses pouvoirs d’urgence. Ces efforts n’ont pas abouti, mais ils ont jeté les bases de la future Alliance Rebelle.

Un regard neuf sur les débuts de la Rébellion

Outre l’histoire de Padmé Amidala, Star Wars: Reign of the Empire explorera également les débuts de la Rébellion, notamment les rôles de Mon Mothma, Saw Gerrera et Bail Organa. Ces personnages, dont l’importance n’a fait que croître au fil des ans, ont beaucoup plus à raconter. Il sera passionnant de découvrir les coulisses de la Rébellion à travers leurs yeux.