Top 5 des meilleurs films d’Halloween sur Netflix

Les 5 meilleurs films sur Netflix à regarder pour Halloween.

Tl;dr Netflix propose une variété de films d’horreur pour Halloween.

Les recommandations incluent ‘Halloween’, ‘You’re Next’, et ‘Evil Dead Rise’.

Des alternatives moins effrayantes comme ‘The Platform’ sont également disponibles.

Netflix : une soirée d’horreur garantie pour Halloween

Alors que la fête d’Halloween se profile, il est temps de se préparer pour un marathon de films effrayants. Netflix, l’un des meilleurs services de streaming, offre une pléiade de films pour frissonner de peur, surtout après l’ajout de nombreux nouveaux contenus en octobre.

Des frissons pour tous les goûts

Que vous soyez amateur de sursauts, de thrillers psychologiques ou d’histoires surnaturelles, il y a un film pour vous dans la bibliothèque sans cesse grandissante de Netflix. Pour cet automne, pourquoi ne pas varier les plaisirs avec des titres inédits qui promettent des frissons variés ? De l’horreur qui défie l’esprit aux thrillers au suspense insoutenable, Netflix a de quoi vous tenir en haleine. Alors, attrapez votre pop-corn, tamisez les lumières et plongez dans notre sélection des cinq meilleurs films Netflix à voir pour Halloween.

Des classiques aux nouveautés

Quel meilleur film à regarder qu’un film portant le nom de la saison effrayante elle-même ? « Halloween » (la version plus récente de 2018) est une suite directe du classique de 1978, ignorant les événements de toutes les suites précédentes. Si vous préférez un film moins traditionnel, « You’re Next » est un thriller d’invasion de domicile qui suit la famille Davison lors d’une réunion dans leur maison de vacances isolée. Et pour les amateurs d’horreur plus sombre, « Evil Dead Rise » a réussi à se hisser dans le top 10 de Netflix il n’y a pas si longtemps.

Des alternatives moins effrayantes

Pour ceux qui ne sont pas amateurs de films d’horreur purs, « The Platform » est une bonne alternative. Ce thriller d’horreur dystopique espagnol se déroule dans une prison verticale connue sous le nom de « The Pit ». Et pour couronner le tout, la suite très attendue, « The Platform 2 », a également récemment atterri sur Netflix, ce qui en fait le moment idéal pour le regarder à Halloween.

Quel que soit votre goût pour les films d’horreur, Netflix a de quoi vous faire passer une soirée d’Halloween inoubliable. Alors, préparez-vous à frissonner de peur !