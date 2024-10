La Plateforme 2 : une énigme majeure de la franchise judicieusement laissée sans réponse

La Plateforme 2 : Pourquoi la plus grande question que vous vous posez sur la franchise n'est jamais judicieusement répondue ?

Tl;dr The Platform 2 poursuit le mystère de la série originale.

Le film introduit de nouveaux personnages et prélève plus de questions.

Le but de l’existence de la prison reste inconnu.

Une suite mystérieuse

Après le succès de The Platform en 2019, Netflix a décidé de nous surprendre avec une suite, The Platform 2. Le film original, qui se déroulait dans une prison infernale appelée « Centre de Gestion Verticale », était une métaphore puissante du capitalisme et de la répartition inégale des richesses dans la société. La fin du premier volet laissait de nombreuses questions sans réponse, mais il semblait que c’était le but.

Nouveaux visages, nouvelles énigmes

Dans The Platform 2, un nouveau casting de personnages est introduit, bien que certains visages familiers fassent également des apparitions surprise. Le réalisateur Galder Gaztelu-Urrutia revient avec une suite encore plus macabre et sombre que le premier volet. La nouvelle résidente/prisonnière Perempuan (Milena Smit) doit rapidement s’adapter à la vie au sein du Centre de Gestion Verticale. La fin de The Platform 2 laissera à nouveau les spectateurs avec des questions, tout en éclaircissant quelque peu le sort du protagoniste du premier film, Goreng (Iván Massagué).

Le mystère reste entier

Le film original a laissé les spectateurs avec beaucoup à réfléchir, notamment sur le sort de la jeune fille que Goreng a sauvée dans les derniers moments. Cependant, le but du Centre de Gestion Verticale lui-même était délibérément vague. Le film ne révèle jamais qui a construit cet endroit ou pourquoi. Bien que The Platform 2 élargisse un peu plus le prétexte, l’origine de la tour immense reste un mystère.