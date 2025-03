TikTok aux États-Unis : une solution à l’amiable avec des investisseurs pour éviter l’interdiction

Les investisseurs américains de ByteDance négocient un plan pour sauver TikTok et répondre aux exigences de Washington.

Tl;dr TikTok se tourne vers ses investisseurs américains pour résoudre la crise et éviter une fermeture aux États-Unis.

Un plan en discussion propose de créer une nouvelle entité pour TikTok, réduisant ainsi l’influence chinoise et répondant aux préoccupations légales.

La Maison Blanche joue un rôle décisif en facilitant les pourparlers et en supervisant la solution pour maintenir TikTok opérationnel aux États-Unis.

Un plan pour réduire l’influence chinoise

Selon des sources proches des discussions, le plan en cours envisage de créer une entité distincte aux États-Unis pour TikTok, avec l’objectif de réduire la participation chinoise dans cette nouvelle entité en deçà du seuil de 20% imposé par la législation américaine. Cette mesure permettrait ainsi à TikTok d’éviter une interdiction imminente sur le sol américain, en réponse à des préoccupations concernant la sécurité nationale. Les discussions se concentrent sur une séparation claire entre TikTok et le gouvernement chinois, permettant de rassurer les autorités américaines sur la gestion des données des utilisateurs et les risques d’influence.

Des investisseurs puissants se mobilisent pour éviter la disparition de TikTok aux États-Unis

Les investisseurs principaux dans ce projet sont des figures clés de l’investissement privé, à savoir Jeff Yass de Susquehanna International Group et Bill Ford de General Atlantic, deux groupes ayant des sièges au conseil d’administration de ByteDance. Selon les informations de Reuters, la société de capital-investissement KKR participe également aux négociations. Ces investisseurs, déjà impliqués dans ByteDance, cherchent à trouver un accord qui satisferait les exigences de la Maison Blanche tout en préservant leurs intérêts financiers dans l’application.

L’impact de la législation américaine

Depuis l’entrée en vigueur de la loi imposant une vente ou une interdiction de TikTok en janvier 2025, la situation de l’application était incertaine. Cette loi, soutenue de manière bipartisane, met en avant les préoccupations sur la sécurité nationale, arguant que TikTok pourrait être utilisé par le gouvernement chinois pour mener des opérations d’influence. L’application a toutefois réfuté ces accusations, soulignant que ses données étaient stockées aux États-Unis et que la modération des contenus pour les utilisateurs américains était effectuée sur place, par des équipes locales.

Washington s’impose comme médiateur clé dans les négociations de TikTok

La Maison Blanche joue un rôle central dans ces négociations, agissant presque comme une banque d’investissement pour superviser les discussions et s’assurer qu’une solution satisfaisante soit trouvée. Bien que l’ancien président Trump ait soutenu un bannissement de l’application lors de son mandat, il a récemment exprimé son désir de « sauver TikTok » et de le maintenir en activité aux États-Unis. Le gouvernement américain semble désormais vouloir trouver une issue favorable pour l’application, notamment après l’impact qu’elle a eu sur sa campagne présidentielle de 2024. Des groupes d’investisseurs supplémentaires, comme celui dirigé par Frank McCourt et un autre comprenant le YouTuber MrBeast, sont également en compétition pour acquérir une partie de TikTok.