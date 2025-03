MrBeast : le créateur de contenus devenu magnat du business alimentaire

Avec Beast Industries, Jimmy "MrBeast" Donaldson construit un groupe valorisé à 5 milliards de dollars, porté par ses marques alimentaires et une stratégie de diversification massive.

Tl;dr MrBeast construit un empire industriel valorisé à plus de 5 milliards de dollars grâce à sa holding, Beast Industries.

Sa marque de chocolat, Feastables, et d’autres produits de grande consommation deviennent la principale source de croissance.

Malgré des pertes importantes, il réinvestit massivement en vue d’une introduction en bourse et d’une expansion mondiale.

MrBeast, le YouTubeur qui pense comme un PDG

Avec plus de 200 millions d’abonnés, MrBeast est aujourd’hui le plus grand créateur de contenu sur YouTube. Mais derrière ses vidéos à sensations et ses jeux spectaculaires, Jimmy Donaldson développe une véritable stratégie de diversification. Depuis plusieurs mois, il cherche à lever 200 millions de dollars pour financer l’expansion de sa holding, Beast Industries, valorisée à plus de 5 milliards de dollars. L’objectif n’est plus seulement de produire des vidéos, mais de bâtir un empire dans les produits de consommation courante (CPG). Cette ambition repose sur sa capacité à transformer son immense communauté en clients fidèles. Pour les investisseurs, MrBeast est plus qu’un créateur : il est une marque mondiale en devenir.

Feastables, la locomotive de la croissance

La marque de chocolat Feastables incarne le virage commercial de Beast Industries. En 2024, ses revenus ont égalé ceux de la division vidéo, avec une progression spectaculaire attendue pour les prochaines années. Les prévisions tablent sur 520 millions de dollars de ventes en 2025 et 780 millions en 2026. Malgré l’absence de rentabilité à ce stade, cette croissance impressionnante rassure les investisseurs. Feastables ouvre la voie à d’autres projets, comme le lancement de boissons, de snacks et de céréales. Beast Industries capitalise ainsi sur la notoriété de MrBeast pour s’imposer sur le marché des produits alimentaires.

Un modèle économique audacieux mais coûteux

Le modèle de MrBeast repose sur une stratégie de réinvestissement massif. Jimmy Donaldson affirme injecter chaque dollar gagné dans ses contenus et ses produits, n’ayant “moins d’un million de dollars” sur son compte personnel. La division vidéo reste déficitaire à cause de coûts de production très élevés, dépassant 90% des revenus en 2024. Cependant, cette approche attire des millions de spectateurs et alimente la croissance des autres activités. Le pari est risqué : Beast Industries a déjà accumulé 200 millions de dollars de pertes ces dernières années. Pourtant, Jimmy Donaldson assume pleinement ce modèle, misant sur une future introduction en bourse d’ici deux à trois ans.

De star de YouTube à magnat de la grande consommation

MrBeast ne se contente plus d’être le deuxième créateur le plus suivi au monde après Cristiano Ronaldo. Il ambitionne de devenir un acteur majeur de l’industrie des produits de grande consommation. Sa récente émission Beast Games, la plus regardée sur Amazon Prime Video dans la catégorie non scénarisée, confirme sa capacité à produire des contenus à succès. Parallèlement, Beast Industries prévoit de lancer une division gaming axée sur les jeux mobiles dès l’année prochaine. Son porte-parole a confirmé que l’entreprise lève des centaines de millions pour accélérer cette transformation. Reste à savoir si ce modèle basé sur le buzz et l’investissement massif pourra conduire, un jour, à la rentabilité.