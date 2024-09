MrBeast et Amazon poursuivis en justice par des participants de leur futur jeu télévisé

La plainte aspire à obtenir le statut de recours collectif. Est-ce que cette action en justice pourrait changer les choses ?

Tl;dr Un recours collectif a été déposé contre MrBeast et Amazon pour le jeu Beast Games.

Le jeu, conçu pour 1 000 participants, a doublé ce nombre, réduisant les chances de gagner.

Les plaintes incluent le non-paiement du salaire minimum, le harcèlement sexuel et de fausses publicités.

MrBeast et Amazon n’ont pas encore commenté cette affaire en justice.

Un recours collectif contre MrBeast et Amazon

La controverse s’installe dans le monde du streaming. Une action en justice a été engagée contre le célèbre YouTuber, MrBeast, connu de son vrai nom comme Jimmy Donaldson, ainsi qu’Amazon. L’objet du litige ? Le jeu Beast Games, une compétition au cours de laquelle les participants se battent pour la somme de 5 millions de dollars.

Des conditions de jeu déplorables

Participer à ce jeu n’a pas été une partie de plaisir pour certains. En effet, les plaignants, cinq participants anonymes, ont dénoncé des conditions de travail déplorables lors du tournage de l’émission. Leurs plaintes comprennent le non-paiement du salaire minimum, le harcèlement sexuel, la publicité mensongère et le non-respect des pauses repas et de repos. Parmi les allégations les plus graves, l’environnement de travail aurait favorisé une « culture de misogynie et de sexisme ».

Des pratiques douteuses

Les accusations ne s’arrêtent pas là. Selon la plainte, MrBeast et Amazon auraient mal classifié les participants comme employés pour bénéficier d’un crédit d’impôt d’environ 2 millions de dollars. De plus, alors que l’émission était prévue pour 1 000 concurrents, les participants ont découvert sur le plateau qu’ils étaient en fait près de 2 000. Une surprise qui a réduit de moitié leurs chances de gagner, une pratique que les plaignants qualifient de publicité mensongère.

Un silence assourdissant

À ce jour, ni MrBeast ni Amazon n’ont commenté cette affaire. L’émission Beast Games, prévue pour être diffusée sur Amazon Prime Video, n’a toujours pas de date de sortie annoncée. Il convient de noter que ce n’est pas la première fois que MrBeast est impliqué dans une action en justice. L’année dernière, il a poursuivi Virtual Dining Concepts pour avoir terni sa réputation avec des burgers de qualité inférieure.