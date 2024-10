Throne and Liberty passe à l’action contre les bots

Dans un effort pour lutter contre l'utilisation de bots dans Throne and Liberty, des milliers de comptes suspects ont été bannis. Ces actions visent à éliminer les comportements frauduleux qui compromettent l'équilibre du jeu, en affectant notamment l'économie et la progression des joueurs honnêtes.

Tl;dr Amazon Games et NCSoft luttent contre les bots dans Throne and Liberty.

Les comptes soupçonnés d’exploiter des bots sont activement bannis.

Malgré les bots, Throne and Liberty a réussi à fidéliser une base de fans.

Un combat contre les bots

Comme dans de nombreux MMORPG, Throne and Liberty est confronté à une invasion de bots automatisés. Ces comptes utilisent des scripts pour accomplir des tâches répétitives et accumuler des ressources sans intervention humaine. Cela déstabilise gravement l’économie du jeu, notamment en faussant les prix des objets et en réduisant la valeur du travail des vrais joueurs.

Un parcours unique

Le chemin vers la sortie de Throne and Liberty a été particulièrement unique. Annoncé initialement en 2011 comme un nouvel opus de la franchise Lineage, Throne and Liberty a subi de nombreux retards. Rebaptisé Project TL en 2017, il a finalement été annoncé sous le nom de Throne and Liberty en 2022. Amazon Games a acquis les droits de publication du MMORPG en 2023, et il a été commercialisé le 1er octobre 2024 aux États-Unis, en Europe et au Japon. Le nombre maximal de joueurs simultanés sur PC via Steam a atteint un impressionnant pic de 336,300 utilisateurs. Malgré l’appréciation des fans pour l’action PvP et la narration du jeu, Throne and Liberty souffre déjà des conséquences néfastes des comptes de bots.

Une lutte sans merci

Les développeurs de Throne and Liberty, à savoir TL Heroes (une filiale de NCSoft), ont annoncé sur le réseau social X que les comptes soupçonnés d’exploiter des bots étaient activement bannis. De plus, ils ont promis de continuer à surveiller l’activité et à prendre des mesures contre ceux qui nuisent à l’expérience des joueurs. Les bots, le piratage et la tricherie sont clairement interdits par le code de conduite d’Amazon Games. Les joueurs sont invités à ne pas utiliser de programmes qui donnent un avantage injuste. Bien qu’il soit impossible pour un jeu gratuit comme Throne and Liberty de se débarrasser complètement de ces joueurs problématiques, de nombreux fans applaudissent les efforts des développeurs dans les premiers jours du jeu.

Un avenir incertain

Seulement quelques semaines après son lancement, Throne and Liberty a déjà trouvé une base de fans fidèle malgré ses difficultés. Le jeu, qui met l’accent sur le gameplay basé sur les guildes et offre un vaste monde fantastique à explorer, est accueillant pour les joueurs PvP et PvE. L’avenir dira si les interdictions de bots réussiront à endiguer le flot de tricheurs, mais de nombreux membres de la communauté espèrent avoir la chance de vivre l’expérience du jeu sans les problèmes qu’ils causent.