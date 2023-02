Throne and Liberty : une sortie en Occident et au Japon avec l’aide d’Amazon Games

Le prochain MMORPG du géant sud-coréen NCSOFT sera édité sur consoles et PC par Amazon Games en Occident et au Japon.

Après s’être occupé du lancement occidental de Lost Ark pour Smilegate RPG, Amazon Games poursuit ses efforts dans l’édition et annonce une collaboration historique avec NCSOFT pour amener Throne and Liberty aux joueurs d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe et du Japon. A noter que le label jeu vidéo d’Amazon a également proposé son propre MMO, New World, en 2021 et se prépare également à éditer Blue Protocol de Bandai Namco et Tomb Raider de Crystal Dynamics, ainsi que des licences inédites développées par Glowmade et Disruptive Games, d’ici les prochains mois et prochaines années.

We are excited to announce our agreement with NCSOFT to bring the massively multiplayer online role-playing game THRONE AND LIBERTY to North America, South America, Europe, and Japan! Learn more here!

⚔️ https://t.co/VUah9xPP1T pic.twitter.com/v1MwTN0UBx — Amazon Games (@amazongames) February 22, 2023

Moonyoung Choi, responsable de la gestion du développement chez NCSOFT, a déclaré :

Amazon Games excelle dans la sortie de jeux en tant que service ambitieux à l’échelle globale. Ils ont prouvé leur savoir-faire dans l’opérationnel, la traduction, le marketing et le management de communauté. Nous avons vu à quel point Amazon Games a su exploiter les puissances d’AWS, de Twitch, et d’autres outils lors de leurs précédents lancements. Nous sommes convaincus qu’ils sont les partenaires parfaits pour permettre aux joueurs du monde entier de profiter de Throne and Liberty.

Un trailer pour Throne and Liberty

Throne and Liberty se présente comme un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur avec une histoire riche et des combats épiques dans un univers sublime et dynamique à explorer. Ce dernier est constamment en mouvement puisque balayé par des transformations géographiques et écologiques qui modifient régulièrement, et de façon drastique, les mécaniques de jeu. Les joueurs affronteront leurs pairs, mais aussi leur environnement. Ils pourront se transformer en animal pour voler vers les cieux ou plonger vers les profondeurs. Ils seront même en mesure de déclencher des phénomènes environnementaux massifs, à l’image de pluies torrentielles ou d’éclipses, pouvant changer le cours de chaque bataille.

Throne and Liberty sortira sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC.