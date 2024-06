Le MMO “Throne and Liberty” d’Amazon débarque en Occident en septembre

L'entreprise espère obtenir un succès comparable à celui de "Lost Ark" avec ce nouveau jeu gratuit.

Tl;dr Amazon Games sort le MMO gratuit Throne and Liberty en septembre.

Le jeu propose un monde ouvert avec combats PvP et PvE.

Les erreurs passées d’Amazon Games avec Crucible ont conduit à une restructuration.

Mais d’autres projets majeurs sont en préparation, dont un MMO Le Seigneur des Anneaux et un nouveau jeu Tomb Raider.

Amazon Games introduit Throne and Liberty

C’est officiel, Amazon Games a annoncé la date de sortie de son très attendu MMO free-to-play Throne and Liberty pour PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Venu des terres du développeur NCSoft, le jeu sera lancé le 17 septembre aux Amériques, en Europe et au Japon.

Un monde ouvert riche en défis

Throne and Liberty, qui était censé être une suite directe de l’original Lineage, offre aux joueurs un monde ouvert excitant appelé Solisium. En plus de la possibilité de modeler votre personnage en des créatures capables de naviguer plus rapidement aussi bien à travers les mers qu’à travers les airs, vous pourrez même vous déguiser en boss vaincus pour renforcer vos troupes dans les combats.

Ce jeu promet des batailles épiques pouvant accueillir des milliers de joueurs, des combats Joueur contre Joueur (PvP), Joueur contre Environnement (PvE), et même des guildes et des alliances pour favoriser la coopération et la victoire.

Un nouveau succès après des temps difficiles

Malgré certains revers ces dernières années, notamment sa première tentative infructueuse avec le jeu Crucible, qui a fini par être mis au rebut quelques mois après son lancement, ou le licenciement de 300 employés dans le cadre d’une restructuration générale, Amazon Games est loin d’être hors du jeu.

Après l’impressionnante réussite de Lost Ark, qui affiche un pic de 1.3 million de joueurs concurrents sur Steam et une moyenne de près de 56,000 joueurs simultanés en mai, le géant du jeu vidéo prévoit de réitérer l’exploit.

Des projets ambitieux à l’horizon

Outre Throne and Liberty, Amazon a encore de grands projets en cours, incluant le développement d’un MMO basé sur Le Seigneur des Anneaux et la publication du prochain jeu Tomb Raider. Il prévoit même de diffuser une série en live-action de Tomb Raider sur sa plateforme Prime Video.