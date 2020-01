THIRDEYE ROBOTICS Ji-Ho, un drone à voilure fixe avec décollage et atterrissage verticaux

Les drones se multiplient sur le marché. Les fabricants cherchent les meilleurs moyens de se démarquer de la concurrence. Il y en avait au CES 2020, et certains très intéressants. C'est le cas du drone Ji-Ho de THIRDEYE ROBOTICS.

La plupart des petits drones reposent sur un design multi-coptère et peuvent décoller à la verticale grâce à un ou plusieurs moteurs électriques. L’avantage de cette approche est justement de pouvoir décoller et atterrir à la verticale, à peu près où l’on veut. Le pilotage est aussi très facile et très réactif. Démonstration en est faite dans les courses de drones. L’inconvénient, par contre, est que le décollage à la verticale demande énormément d’énergie, ce qui réduit considérablement l’autonomie en vol. Voici une alternative intéressante.

THIRDEYE ROBOTICS Ji-Ho, un drone à voilure fixe

Le drone Ji-Ho de THIRDEYE ROBOTICS est un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (VTOL). Ce qui lui confère l’avantage de ne pas avoir besoin d’une piste plane pour décoller ou atterrir. Une fois dans les airs, il peut passer en mode ailes fixes pour augmenter sa vitesse et son endurance. Comme n’importe quel avion traditionnel, il utilise alors ses ailes pour se maintenir dans les airs, économisant énormément d’énergie par rapport aux drones de type hélicoptère. Le Ji-Ho peut ainsi voler pendant 2 heures à la vitesse de 56 km/h. Voilà qui devrait permettre de couvrir de grandes surfaces.

avec décollage et atterrissage verticaux

Le Ji-Ho peut accueillir une caméra, orientée vers le bas. Au CES 2020, la caméra en question était un Sony A7. A priori, l’engin est compatible avec un grand nombres d’appareils du marché mais le constructeur n’a pas fourni de liste précise. Nul doute en tout cas que la plupart des appareils Sony NEX devraient aussi convenir. Parrot avait déjà tenté l’aventure de la voilure fixe avec son Parrot Disco en 2016. Bien que les deux soient très similaires, le Ji-Ho est conçu pour un usage professionnel. Il est bien plus imposant que le Disco. Il peut aussi transporter une charge d’un poids maximal de 3 kg et s’il est possible de le piloter manuellement, l’appareil sera bien plus efficace sur des plans de vols pré-établis. La Ground Control Station (GCS) permet à un smartphone ou une tablette de servir de télécommande sans voir besoin de connexion LTE. Le tarif de la bête n’a pas été communiqué.