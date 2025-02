Thinking Machines Lab : une alternative ambitieuse à OpenAI

Après avoir quitté OpenAI, Mira Murati fédère des talents d’élite pour une nouvelle vision de l’IA avec Thinking Machines Lab.

Tl;dr Mira Murati lance Thinking Machines Lab, une startup d’IA axée sur la transparence, la personnalisation et la collaboration homme-machine.

Elle a recruté une équipe prestigieuse, incluant d’anciens cadres et chercheurs d’OpenAI, Google DeepMind et Character.AI.

Son objectif est de créer une alternative à OpenAI, en développant des outils d’IA accessibles et adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs.

Une vision différente de l’IA

Thinking Machines Lab se donne pour mission de rendre l’intelligence artificielle plus compréhensible, personnalisable et polyvalente. Contrairement aux modèles totalement autonomes, la start-up veut développer des outils permettant aux humains de collaborer plus efficacement avec l’IA. Elle s’engage aussi à publier régulièrement des recherches et du code, assurant ainsi une certaine transparence. Mira Murati semble vouloir se démarquer des approches opaques de certaines grandes entreprises du secteur. Cette initiative pourrait permettre aux chercheurs et aux entreprises d’adapter plus facilement l’IA à leurs besoins spécifiques. Un modèle plus ouvert et flexible pourrait favoriser une adoption plus large de l’intelligence artificielle dans divers domaines.

Une équipe de haut niveau

Mira Murati a rassemblé une équipe prestigieuse pour concrétiser sa vision. John Schulman, cofondateur d’OpenAI, devient responsable de la recherche, tandis que Barrett Zoph prend le rôle de directeur technique. Jonathan Lachman, ancien chef des projets spéciaux chez OpenAI, fait également partie de l’aventure. Leur expérience dans le développement des modèles d’IA avancés apporte une expertise précieuse à la startup. En recrutant des figures clés de l’IA, Thinking Machines Lab ambitionne de rivaliser avec les leaders actuels du secteur. Cette concentration de talents pourrait accélérer le développement et la mise sur le marché de nouvelles solutions innovantes.

Un recrutement agressif

L’ex-CTO d’OpenAI ne s’est pas contentée d’attirer quelques talents : elle a recruté une dizaine de chercheurs et ingénieurs issus des meilleurs laboratoires d’IA. Des experts de Google DeepMind, OpenAI et Character.AI ont rejoint Thinking Machines Lab, consolidant ainsi son expertise technologique. Ce recrutement massif témoigne de la crédibilité du projet et de la confiance des experts en son potentiel. Murati semble adopter une stratégie de concurrence frontale avec OpenAI en attirant certains de ses meilleurs éléments. Cette dynamique pourrait intensifier la rivalité entre les entreprises d’IA et accélérer les avancées technologiques du secteur.

Une ambition claire

Avec Thinking Machines Lab, Mira Murati veut créer une alternative à OpenAI en mettant l’accent sur l’accessibilité et l’adaptabilité de l’IA. En combinant innovation et transparence, son entreprise pourrait bien redéfinir la manière dont l’intelligence artificielle s’intègre dans notre quotidien. En mettant l’humain au centre de l’équation, elle vise à développer des outils plus intuitifs et adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs. Ce positionnement pourrait séduire les entreprises et institutions cherchant des solutions d’IA sur mesure. Si Thinking Machines Lab parvient à tenir ses promesses, elle pourrait rapidement devenir un acteur incontournable du secteur.