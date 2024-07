The Terror : Dan Stevens décroche le rôle principal pour la saison 3

AMC mise sur l'acteur britannique Dan Stevens pour la troisième saison de la série télévisée The Terror.

Dan Stevens dans The Terror

La série d’horreur surnaturelle à succès d’AMC, The Terror, accueille un nouveau membre dans son casting pour la troisième saison : Dan Stevens. Celui-ci est surtout connu pour son rôle dans Downton Abbey et pour avoir joué dans des films tels que Godzilla x Kong: The New Empire.

Un nouvel univers à explorer

Après deux premières saisons explorant des univers variés, de l’histoire glaçante d’un naufrage en Arctique à un récit de fantômes dans un camp d’internement japonais-américain durant la Seconde Guerre mondiale, The Terror nous emmène cette fois dans l’univers du roman de Victor LaValle, The Devil in Silver.

Un rôle sur mesure pour Dan Stevens

Dan Stevens incarnera un personnage nommé Pepper, un homme du peuple injustement interné dans l’Hôpital Psychiatrique de New Hyde, un lieu rempli de personnes que la société préfèrerait oublier.

Le personnage de Pepper est décrit comme « un homme du peuple qui, à cause d’une combinaison de malchance et de mauvais caractère, se retrouve injustement interné à l’Hôpital Psychiatrique de New Hyde… Il doit faire face à des patients qui travaillent contre lui, des médecins qui cachent de sombres secrets, et peut-être même le Diable lui-même. »

La polyvalence de Dan Stevens et sa capacité à interpréter des extrêmes d’émotions devraient lui permettre de donner vie à ce personnage à la fois décalé et intense.

Une équipe de production solide

En plus de Dan Stevens, Karyn Kusama produira la saison 3 de The Terror et réalisera les deux premiers des six épisodes de la saison.