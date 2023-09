The Talos Principle 2 : la suite du puzzle game métaphysique

Le studio croate Croteam annonce The Talos Principle 2 est son projet le plus vaste, ambitieux et stimulant.

Dans un futur lointain où l’humanité s’est éteinte depuis longtemps et où la culture humaine se perpétue à travers d’interminables robots fabriqués à leur image, The Talos Principle 2 embarque les joueurs dans une aventure à la recherche d’une mystérieuse mégastructure. Ils seront confrontés à des questions sur la nature du cosmos, la foi contre la raison, et la peur de répéter les erreurs de l’humanité.

Un trailer pour The Talos Principle 2

Les énigmes familières de la licence développée par Croteam pour l’éditeur américain Devolver Digital seront de retour dans The Talos Principle 2, accompagnées d’un nouveau gameplay unique comprenant le transfert d’esprit et la manipulation de la gravité. Il y a aussi une histoire profonde, axée sur les personnages, avec plusieurs fins, dans laquelle les joueurs peuvent se perdre, et une série d’environnements étranges et d’une beauté époustouflante à explorer, y compris une ville au bord d’un changement de paradigme et une île qui détient les clés du futur.

The Talos Principle 2 sortira pour le 2 novembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam). A noter que le premier opus The Talos Principle et son DLC Road to Gehenna sont à -90% sur la boutique virtuelle de Valve jusqu’au 3 octobre prochain.