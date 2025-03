The Residence de Netflix se démarque nettement des autres séries politiques

D'une manière majeure, la série "The Residence" de Netflix se distingue des autres séries politiques, offrant une expérience unique et captivante.

Tl;dr Netflix’s « The Residence » met en lumière le personnel de la Maison Blanche.

La série tourne autour d’une enquête sur le meurtre du chef de protocole de la Maison Blanche.

Elle offre une perspective unique sur la vie quotidienne à la Maison Blanche.

Un regard neuf sur la Maison Blanche avec « The Residence »

Oubliez « The West Wing » et « The Crown », la nouvelle série de Netflix, « The Residence », offre une perspective rafraîchissante sur la politique. Au lieu de se concentrer sur les politiciens, les agents spéciaux et les professionnels qui gèrent les tâches les plus palpitantes, « The Residence » donne la vedette au personnel de soutien souvent négligé de la Maison Blanche. Le tout est présenté sous la forme d’un bon vieux mystère de meurtre à la manière de « Clue », « Knives Out » et des meilleurs récits d’Agatha Christie.

Un mystère de meurtre au cœur de la Maison Blanche

Créée par Paul William Davies, « The Residence » suit une enquête pour découvrir qui a tué le chef d’état-major de la Maison Blanche, A.B. Wynter, interprété par Giancarlo Esposito, lors d’un dîner d’État australien. Ce dernier n’était pas le plus populaire parmi ses collègues, ce qui fait de plusieurs d’entre eux des suspects plausibles. Heureusement, la meilleure détective du métier, Cordelia Cupp (Uzo Aduba), est déterminée à résoudre le mystère, ce qui l’amène à rencontrer des personnages intéressants.

Un regard unique sur les employés de la Maison Blanche

La victime n’est pas un président américain assassiné par un espion ennemi, mais un simple huissier. Qui voudrait tuer un homme aussi inoffensif et banal ? Eh bien, il semble y avoir quelques suspects. Parmi eux, Sheila Cannon (Edwina Findley), une majordome qui se retrouve sur la liste noire d’A.B. Wynter après s’être faite prendre à boire au travail, ou le chef irascible Didier Gotthard (Bronson Pinchot), qui n’apprécie guère que Wynter retire les kangourous de ses délicieux desserts. On ne peut pas non plus exclure l’assistante huissier apparemment serviable, Jasmine Haney (Susan Kelechi Watson), qui serait automatiquement promue si Wynter quittait la Maison Blanche.

Des histoires humaines plutôt que politiques

« The Residence » met en évidence que les travailleurs quotidiens de la Maison Blanche ne sont pas liés à un régime politique. Leur travail reste le même, peu importe le président en place. Paul William Davies a précisé qu’il n’était pas intéressé à faire une autre série comme « The West Wing » ou « Scandal ». Il voulait plutôt raconter les histoires des gens qui passent la majeure partie de leur temps à la Maison Blanche, mais qui ont une perspective tout à fait unique.

« The Residence » est un divertissement captivant qui présente une vision nouvelle des mystères de meurtre, le tout dans le cadre politique de la Maison Blanche. La série est actuellement disponible en streaming sur Netflix.